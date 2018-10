Nach vier Wochen Pause siegreich

Daniel Wieland

Angermünde Zum zweiten Heimspiel der Landesliga-Saison empfingen die Handballer des HC Angermünde die Mannschaft vom Finowfurter SV. Mit einem eindeutigen 29:22 endete die Partie zugunsten des Gastgebers.

Nach vier Wochen Pause war den HCA-Männern die fehlende Spielpraxis deutlich anzumerken. So waren es die Gäste, die den besseren Start erwischten und nach sieben Minuten mit 3:2 in Führung lagen. Danach fand dann auch der HCA besser in die Partie. Die Angriffe wurden nun geduldiger ausgespielt und auch die Abwehr stand deutlich besser und forcierte immer wieder Ballgewinne, die konsequent in Tore umgemünzt wurden. So konnten die Uckermärker innerhalb weniger Minuten den Rückstand in eine 6:3-Führung umwandeln (12.).

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem es den Hausherren nicht gelingen wollte, sich weiter vom Gegner abzusetzen – ganz im Gegenteil. Begünstigt durch zahlreiche Fehlwürfe, ließ man die Gäste beim Stand bis auf 12:10 herankommen (29.). Kurz darauf folgte eine Angermünder Auszeit. Sven Kurth mit einem seiner insgesamt vier Treffer, stellte den 13:10-Halbzeitstand her. In der Kabine machte Trainer Martin Brederecke den Spielern noch mal deutlich, wo es haperte.

Zu Beginn des zweiten Durchganges stellten die Angermünder nach gemeinschaftlicher Beratung auf eine 6:0-Deckung um. Hatten die Uckermärker im ersten Durchgang noch viel zu viele Gegentore über den Kreis zugelassen, präsentierte sich die Abwehr nun deutlich kompakter. Hinzu kam, dass sich nun auch HCA-Torhüter Tobias Scheer vermehrt mit zahlreichen Paraden auszeichnen konnte.

So gelang es den Gastgebern, den Vorsprung über die Stationen 15:10, 21:15 und 25:17 sukzessive auszubauen. Zehn Minuten vor dem Ende schien die Partie dann endgültig entschieden zu sein. Doch die Finowfurter ließen sich keineswegs hängen und bewiesen beeindruckende Moral. Begünstigt durch schlechte Entscheidungen im Angriff und halbherzigem Zupacken in der Abwehr kamen die Barnimer noch einmal auf 22:26 heran. Doch zu mehr sollte es für die Gäste nicht reichen. Mit drei schnellen Toren zum Ende der Partie, machten die Uckermärker den 29:22-Sieg perfekt.

Nun liegen erneut zwei spielfreie Wochenenden vor den Angermündern, ehe sie am 11. November beim SV Blau-Weiß Perleberg antreten müssen.