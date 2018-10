Nichts zu holen in Bruchmühle

Helmut Musick

Bruchmühle Es bleibt dabei: Auch im fünften Vergleich konnte Preußen Beeskow in der Fußball-Landesklasse Ost gegen die SG Bruchmühle nicht gewinnen. Diesmal kassierten die Kreisstädter eine 0:2-Auswärtsniederlage.

Die Tendenz beider Mannschaften ist gegenläufig: Die Randberliner haben einschließlich der Partie im Kreispokal viermal in Folge gewonnen, die Preußen konnten nach dem so gelungenen Saisonstart von den zurückliegenden fünf Spielen nur mehr eines gewinnen.

Die Taktik des Gastgebers, möglichst schnell in Führung zu gehen und dann auf Konter zu setzen, ging voll auf. Und obwohl das Gegentor in der14. Minute etwas ungewöhnlich zustande kam, müssen die Beeskower den Fehler zuerst bei sich suchen: Bei einem Freistoß an der Strafraumgrenze waren die Gäste noch mit dem Stellen der Mauer beschäftigt, da zappelte der Ball schon im Netz. Angeblich hatte Schiedsrichter Lars Buchheim den Schützen Mathis Much gefragt, ob er den Freistoß anpfeifen solle, dieser verneinte und zog sofort ab. Auch von den heftigen Beeskower Protesten ließ sich der Referee nicht beeindrucken. Für alle sichtbar hatte er auf die Pfeife gezeigt, seine Worte indes niemand wahrgenommen.

Was folgte, war ein meist kopfloses Anrennen der Preußen in der ersten Spielhälfte. So traf David Stark nur das Außennetz (24.), eine Flanke von Oliver Jakopaschke landete auf dem Tornetz (32.). Bruchmühles Keeper Jeremy Großmann klärte per Fußabwehr gegen Stark (36.), und ein Kopfball von Kapitän Michael Ulbrich nach Freistoß landete in den Armen des Keepers (40.).

In der zweiten Hälfte wollten die Beeskower das Blatt dann mit aller Macht wenden. Die erste Möglichkeit hatten allerdings die Gastgeber: Sebastian Schmidt parierte gegen Much (51.). Vergeblich versuchten die Gäste, den Abwehrriegel der Platzbesitzer zu knacken, und dahinter stand Großmann wie ein Fels in der Brandung. So fischte er in der 77. Minute einen Ulbrich-Schuss sensationell aus dem Dreiangel. Ein klassischer Konter, den Jens Lehmpfuhl abschloss (87.), machte dann in der Schlussphase den Erfolg des Gastgebers perfekt.

Dessen Trainer Jörg „Jockel“ Ulbrich stand vor genau 14 Jah-ren zum ersten Mal bei der SGB an der Seitenlinie, die Partie gegen die Preußen war sein 424. Spiel als Verantwortlicher. „Schön, dass die Mannschaft mir einen Sieg geschenkt hat“, freute sich der 52-Jährige. „Das war aber nur möglich, weil wirklich alle Elf hundert Prozent und mehr gegeben haben.“