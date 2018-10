Wieder torreiche Partie der Saarower Preußen

Kai Beißer

Bad Saarow (MOZ) Spiele mit Saarower Beteiligung stehen für torreichen Fußball. Das war auch beim 5:3-Heimsieg über Rot-Weiß Luckau so. 21 Treffer haben die Preußen in den acht Saisonpartien der Landesklasse Ost erzielt, nur Spitzenreiter Concordia Buckow/Waldsieversdorf (29), der Tabellenvierte Preußen Beeskow (27) und der punktgleiche -sechste Union Bestensee (25) waren noch erfolgreicher. Andererseits hat die Mannschaft vom Scharmützelsee auch schon 23 Gegentore kassiert.

Im allerersten Duell mit den Luckauern – die Gäste aus Dahme/Spreewald hatten bisher stets in der Südstaffel gespielt – teilten sich auf beiden Seiten acht verschiedene Torschützen die Ausbeute. „In der Anfangsphase haben wir Glück gehabt, dass wir nicht in Rückstand geraten sind“, sagte Preußen-Co-Trainer Thomas Tretschok, der den urlaubenden Oliver Maaß an der Seitenlinie vertrat. Aber Stefan Hoppe lenkte mit einem herrlichen Treffer aus halbrechter Position („Den macht so nicht jeder“) das Spiel in die aus Gastgebersicht richtigen Bahnen (11.). Nicht minder sehenswert das 2:0 durch Linksverteidiger Niclas Dutschmann, der nacheinem Schlenzer von Christian Dobberack wie aus dem Nichts vor dem Tor auftauchte (32.).

Niklas Rottenberg (37.) vor und Thomas Bemmann (56.) nach der Pause bauten den Vorsprung aus, aber in einer sehr fairen Partie gaben die Gäste nie auf, kamen durch Benjamin Borchert zum 1:4 (68.). Die endgültige Entscheidung dann durch den 18-jährigen Tom Herrmann: „Gerade eine Minute auf dem Platz, und dann haut er das Ding in den Angel“, schwärmte Tretschok. In der Schlussphase betrieben die Rot-Weißen durch Martin Kölling (88./Elfmeter) und Tobias Krause (90.) noch ein wenig Ergebniskorrektur.