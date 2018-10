Guter Start reicht nicht aus

Volle Konzentration: die Eberswalder Warriors (rechts), bevor sie einen Spielzug in der Offensive starten © Foto: Thomas Burckhardt

Julian Stegemann

Eberswalde Ein Hauch von Amerika wehte am Sonnabend wieder über das Gelände am Finower Wasserturm. Über 800 Zuschauer kamen zum 5. Barnim Bowl der American Footballer. In einem harten Spiel mussten sich die Eberswalder Warriors den Berlin Knight mit 22:45 geschlagen geben.

Dabei startete das Spiel richtig gut für die Warriors. Matthias Hannaske legte mit einem Big Play über 20 Yards los. Anschließend kam der Pass auf Peer Tschamke, der über rechts in die Endzone laufen konnte und den Warriors den ersten Touchdown nach gerade einmal zwei Minuten bescherte.

Das Team von René Lüdecke probierte im Anschluss die Two-Point-Conversion. Dabei versucht man statt des Fieldgoal, das nur einen Punkt bringt, erneut zu einem Touchdown zu kommen und zwei Punkte zu erhalten. Doch die Knights verteidigten gut und es blieb beim 6:0 für die Warriors. Der erste Auftritt der Warriors-Defense sah ebenfalls vielversprechend aus. René Bochow hatte zwei mal die Chance auf eine Interception. Während er beim ersten Mal den Ball fallen ließ, konnte er einen Angriff später das Spielgerät fangen und den Ballwechsel erzwingen. Doch die Referees hatten gesehen, dass sich ein Eberswalder Verteidiger zu früh bewegte und entschieden auf Abseits, weshalb die Interception ungültig war.

Nach elf Minuten im ersten Viertel holten sich die Gäste ihren ersten Touchdown. Auch der Zusatzpunkt wurde verwandelt, sodass es 6:7 hieß. Mit der Zeit hatte die Warriors-Defense zunehmend Probleme. Mit unnötigen Strafen schenkten sie dem Gegner zusätzliche Yards und machten sich das Leben schwer. Zu Beginn des zweiten Viertels dann der nächste Touchdown für die Gäste. Auch der Zusatzpunkt wurde sicher verwandelt – 6:14 für die Knights.

Die Gastgeber gaben nun mehr und mehr das Spiel aus der Hand. Mit ihrem Laufspiel schafften sie es oft nicht, die nötigen zehn Yards Raumgewinn zu überbrücken. So musste der Ball zu den Knights zurück gespielt werden.

Besonders der Running Back der Gäste, Randy Holm, bereitete den Warriors immer wieder Schwierigkeiten. Nach einem tollem Lauf erzielte er den nächsten Touchdown zum 6:20. Aufgrund eines Ballverlustes der Warriors beim Kick Off kamen die Berliner erneut an den Ball. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit kamen sie durch mehrere tolle Pässe zum 6:26. Immerhin konnte die Two-Point-Conversion von den Warriors verteidigt werden.

Auch im dritten Viertel machten die Berliner munter weiter. Durch zwei weite Läufe kam man zum nächsten Touchdown – somit stand es 6:33. Die Hausherren waren verunsichert und erlaubten sich weiterhin viel zu viele einfache Fehler. Randy Holm legte kurz darauf mit seinem Touchdown das 6:39 nach. Die Warriors zeigten Moral und versuchten noch einmal, sich aufzubäumen. Peer Tschamke kam in die Endzone und ließ die Hausherren noch einmal hoffen. Auch der anschließende Versuch für zwei Punkte gelang. Allerdings zogen die Knights mit einem weiteren Touchdown nach.

Beide Teams zeigten noch ein paar schöne Spielzüge, doch am Ende gewannen die Berlin Knights den 5. Barnim Bowl mit 22:45. Der Saisonabschluss wurde nach der Siegerehrung mit einem Feuerwerk gefeiert.