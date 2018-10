Bitteres Ende nach hartem Kampf

Thea Jan

Von Thea Jan Die beiden Volleyballteams der SG Einheit Zepernick und des BBSC III trafen Sonnabend in der Regionalliga aufeinander. Nach einem guten Start und schweißtreibenden Kampf wurden die Zepernickerinnen mit 1:3 bezwungen.

Im ersten Satz starteten die Panketalerinnen gut und konnten gleich von Beginn an eine Vier-Punkte-Führung herausholen. Obwohl sie in der Annahme durch eine fehlende Libera geschwächt waren, wurde die Annahme konstant gehalten. Allerdings hatten die Gegner zumeist die besseren Antworten im Angriff. Die Berlinerinnen nutzten diese Situation und lagen zur Mitte des Satzes mit 16:11 vorn.

Die Zepernicker Mädels konnten dann jedoch ihre Abwehr stabilisieren und darauffolgend immer wieder Nele Trobisch erfolgreich im Angriff einsetzen. So schafften die Hausherrinnen den Ausgleich bei einem Spielstand von 18:18. Hervorragende Aufschläge von Malin Krause führten schließlich zum Satzgewinn mit 25:21.

Auch der zweite Satz begann vielversprechend. Vor allem starke Aktionen von Janin Nachtigall zwangen den BBSC, beim Spielstand von 8:4 die erste Auszeit zu nehmen. Die Gäste hatten Probleme, dem Druck der Aufschläge standzuhalten.

Ab diesem Punkt gestaltete sich das Spiel sehr ausgeglichen mit Stärken und Schwächen auf beiden Seiten des Feldes. Doch am Ende hatten die Berlinerinnen den besseren Fokus und beendeten den Satz mit 18:25.

Schon früh kristallisierte sich der erfolgreichere Block bei den gegnerischen Mädels heraus und die Zepernicker lagen im dritten Satz mit 6:11 hinten. Nach zwischenzeitlicher Aufholjagd fehlte die Konsequenz und es kam zu mehreren Fehlern sowohl in der Annahme als auch im Angriff. Auch einige herausragende Aktionen von Janin Nachtigall, sowie gute Pässe von Zuspielerin Antonia Liebsch verhalfen nicht zum Sieg und somit ging auch dieser Satz klar mit 14:25 an den BBSC.

Auch im vierten Satz lief anfangs so einiges schief und man lag mit sieben Punkten zurück. Doch allmählich kam die Konzentration wieder und man konnte durch gute Aufschläge ebenso wie durch zwei krachende Blöcke den Ausgleich bei 19:19 erzielen. Ausgezeichnete Aufschläge von Kapitänin Tamara Robrecht führten sogar zum 23:20. Nach einem hochspannenden Endspurt, den die Zepernickerinnen nicht für sich entscheiden konnten, mussten sie sich mit 26:28 geschlagen geben und nehmen leider keine Punkte aus diesem Spiel mit.

Nun heißt es: Aufstehen, Krönchen richten und mit genauso viel Energie wie am Ende des Spiels in den anstehenden Partien anzugreifen. Nele Trobisch wurde zum „Most Valuable Player“, also zur wertvollsten Spielerin gekührt.