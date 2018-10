Jahn-Sieben gewinnt Kampf auf Biegen und Brechen

Udo Plate

Bad Freienwalde (MOZ) Mit einem Kraftakt verhinderten die Brandenburgliga-Handballer des SV Jahn Bad Freienwalde auf dem letzten Drücker im Heimspiel gegen den Lausitzer HC Cottbus eine drohende Pleite. Mit 39:37 (17:18) siegte das Team von Trainer Daniel Untermann.

„Nach zweimal drüber schlafen“ hatte Thomas Mattias, Teamchef der Bad Freienwalder Brandenburgliga-Handballer, nicht nur seine normale Stimme wieder, sondern mit einem gewissen Abstand auch die innere Ruhe nach dem erfolgreichen Kampf auf Biegen oder Brechen gegen die Gäste vom Lausitzer HC Cottbus wieder gefunden. Seine Analyse fiel dementsprechend direkt aus. „Unsere Abwehr erwies sich über weite Strecken löchrig wie der berühmte Schweizer Käse und auch im Offensiv-Rückraum hat es zeitweilig arg gehapert.“

Das Fehlen von Kreisläufer Markus Block sowie Rückraumschützen Chris Mattias mochte der Jahn-Mannschaftsleiter nicht als Erklärung oder gar Entschuldigung gelten lassen. „Wir haben uns zahlreiche technische Fehler geleistet und zudem viele Bälle weggeworfen. Das sollte man gegen Cottbus tunlichst unterlassen. Die Lausitzer sind fraglos besser, als es der aktuelle Tabellenplatz aussagt“, sagte Mattias.

Trotz der schnellen 1:0-Führung waren die Kurstädter vor großer Kulisse von einem Heim-erfolg zunächst weit entfernt und gerieten schnell in Rückstand (3:5, 4:6). Zwar gelang recht zügig der Ausgleich durch Oliver Viert (7:7) und gar die Führung durch Johann Schewtschuk (8:7). Zu mehr reichte es jedoch für die Mannschaft von Übungsleiter Daniel Untermann bis zur Pause nicht. Vielmehr lagen die Kurstädter beim Wiederanpfiff knapp mit 17:18 im Hintertreffen. In den zweiten 30 Minuten konnte sich zunächst jedoch keine Mannschaft absetzen. Erst in der Schlussphase lagen die Gastgeber durch zwei Treffer von Sascha Kämpfe mit 26:24 in Front. Bis zur 52. Minute bauten die Untermann-Schützlinge durch Tore von Björn Renné, Johann Schwetschuk, Steven Miers, Grezegorz Kowalkowski und Marc Hieronismus den Vorsprung auf 33:28 aus, doch Cottbus gab sich nicht geschlagen. Denn während sich die Heimtruppe ordentlich mühen musste, um weitere Tore zu erzielen, zeigten die Lausitzer, dass auch in der Schlussphase mit Vollgas und schneller Mitte Erfolge möglich sind. Scheinbar mühelos liefen Sascha Haase, Silvio Fischer und Max Kröning ein ums andere Mal nahezu ungehindert durch und schafften wieder den Anschluss (35:32/38:37). Dennoch durfte sich Bad Freienwalde auf der Siegerstraße wähnen, da der Kampfgeist nicht mehr erlahmte. Als Sascha Kämpfe zum 39:37 traf, war der schwer erkämpfte Heimerfolg eingetütet – auch da Cottbus in den verbleibenden 50 Sekunden nicht mehr in Wurfposition kam.

Der SV Jahn liegt in der Tabelle auf Platz fünf.