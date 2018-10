„Einen Dreier hätten wir verdient“

Jörg Jankowsky

Werder Die Fußballer von Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf setzten am 8. Spieltag der Brandenburgliga auswärts ein weiteres Achtungszeichen. Fast hätte der Aufsteiger dem ungeschlagenen Tabellenführer Werderaner FC Viktoria die erste Saison-Niederlage beschert. Beim 1:1 waren die Doppeldörfler einem Auswärtssieg sehr nahe.

„Unsere Elf ging hoch motiviert in das Spiel und gestaltete die erste Halbzeit souverän“, schilderte Peter Drews, Vizepräsident der Blau-Weißen, seine Eindrücke. „Ärgerlich für unsere Mannschaft war nur, dass der vermeidbare Werderaner Ausgleichstreffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte fiel. Zumal es bis dahin die einzig echte Torchance der Gastgeber gewesen war.“

Es war nicht das einzige Lob, das der Neuling an diesem Nachmittag für seinen couragierten Auftritt auf der Werderwies‘n des Arno-Franz-Sportplatzes erhielt. Mit seiner ersten verheißungsvollen Aktion scheiterte Maurice Ulm (14.) noch an FC-Keeper Marc-Philipp Zuch. 14 Minuten später traf er zum 1:0. Nach einem weiten Einwurf nutzte Ulm (28.) seinen Freiraum zum blau-weißen Führungstreffer. Silvan Küter und Lars Dingeldey hätten mit ihren sehr guten Möglichkeiten nachlegen können. Doch nachdem Dima Ronis (23.) die erste FC-Chance ans Außennetz setzte und Florian Rudolph (40.) stark gegen Gabriel Gracia parierte, köpfte schließlich Ronis (45.+2) zum bis dahin überaus glücklichen 1:1 für Viktoria ein. Unnötig aus Sicht der Gäste, die in diesem Moment nicht clever genug agierten.

„Meine Mannschaft hat trotzdem ein taktisch diszipliniertes Spiel abgeliefert“, lobte Cheftrainer Roman Sedlak später sein Team. „Von den Chancen her hätten wir gewinnen müssen. So ließen die Jungs eine einzige richtige Chance zu, welche leider zum Gegentor führte. Am Ende schade, denn einen Dreier hätten wir mehr als verdient gehabt“, sagte Sedlak später. Obwohl die Begegnung im zweiten Spielabschnitt etwas ausgeglichener verlief und der Werderaner FC, in seiner besten Phase, kurz nach dem Wiederanpfiff durch Martin Blondzik (47.) eine durchaus gute Einschuss-Möglichkeit besaß, waren die Blau-Weißen dem erhofften Siegtreffer jederzeit immer ein Stück näher. „Leider konnten wir unsere drei Großchancen durch Dingeldey und Küter nicht nutzen“, wusste Drews zu berichten. Denis Rolke und Dingeldey vergaben noch in den Schlussminuten allerletzte blau-weiße Siegchancen.

„Es war für uns das erwartet schwere Spiel gegen einen Gegner auf Augenhöhe“, sagte auch Ingo Hecht, Trainer des Werderaner FC. „Wir nehmen diesen Zähler gern mit.“ Mit dem Punkt beim Tabellenführer kann Petershagen-Eggersdorf somit sicher zufrieden sein. Bei einer effektiveren Chancenverwertung, dem bis dato größten Defizit der Blau-Weißen in dieser Spielzeit, hätte sich die Sedlak-Elf aber über drei Punkte in Werder freuen können. In dieser Hinsicht traten die bisherigen Liga-Gegner aktuell cleverer und ergebnisorientierter auf.

„Obwohl wir den Auswärtssieg in Werder durchaus verdient gehabt hätten, waren unsere Spieler nicht unzufrieden mit dem einen Punkt, konnte damit die Negativserie von vier Niederlagen hintereinander, inklusive Landespokal, erst einmal gestoppt werden“, erklärte Drews. „Sollte es unserem Team gelingen, an diese Leistung in der kommenden Woche in Lübben anknüpfen, sollte weiteres Zählbares an Punkten realistisch sein.“ Ihre bisher errungenen fünf Meisterschafts-Punkte haben die Blau-Weißen, die zurzeit Tabellenrang 14 belegen, allesamt auf fremden Plätzen geholt.