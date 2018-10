Vor der Eröffnungs-Choreografie

André Bochow

Berlin (MOZ) Noch wird am Humboldt-Forum gebaut. Aber das Ende der Bauarbeiten ist absehbar. Schon sind die Fassaden fast vollständig von den Gerüsten befreit. Immer interessanter wird deshalb die Frage, was im Schlossnachbau zu sehen sein wird. Die ersten Highlights werden nun präsentiert. Allerdings nicht im Schloss.

Zwar sei das seine erste Pressekonferenz als Generalintendant, sagt Hartmut Dorgerloh, was aber nicht von Bedeutung sei. Vielmehr ginge es um die erste große gemeinsame Aktion „aller beteiligten Partnerinstitutionen“. Man sei jetzt auf „dem Weg vom Ich zum Wir“, sagt Dorgerloh im „Fritz-Reuter-Saal“ im Institut für Kunst-und Bildgeschichte der Humboldt-Uni.

Allerdings seien „Wissenslücken“ hinsichtlich der künftigen Ausstellungsinhalte zu beklagen. „Viele fragen, was das denn für Ausstellungen seien, die im Humboldt-Forum künftig gezeigt werden.“ Der Generalintendant scheint solche Fragen ein bisschen unwirsch zur Kenntnis zu nehmen. Schließlich hat es keinen Mangel an Informationsveranstaltungen gegeben. Und alles sei „sehr genau geplant“. Das beträfe nicht nur die Dauerausstellungen, „sondern auch die wechselnden Angebote“.

Nun aber wolle man in Vorbereitung dessen, was da in Zukunft kommen soll, „die Humboldt-Highlights“ vorstellen. Um deutlich zu machen, „was für spannende Geschichten da im Humboldt-Forum erzählt werden können“.

Was aber ist ein Highlight? Der Direktor des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst, Lars-Christian Koch, erklärt es so: „Wichtig war uns, Objekte aus unserer Sammlung hervorzuholen, die lange nicht gezeigt wurden und eine zentrale Aussagekraft haben.“

Da wäre zum Beispiel Nandi, das Reittier des hinduistischen Gottes Shiva. Dieser hölzerne Prozessionsstier aus Südindien stammt aus dem 19. Jahrhundert, wiegt 200 Kilogramm und steht nun, nachdem er aus dem Reich des Vergessens hervorgeholt wurde, an prominenter Stelle im Pergamonmuseum – mitten in der babylonischen Prozessionsstraße.

Der Buckelstier strebt dem Tempel zu. Die viel älteren Löwen und Stiere an den Wandfriesen marschieren in die entgegengesetzte Richtung.

Der hinduistische Stier und die babylonischen Tiere hängen mit der jeweiligen Götterwelt zusammen. Welche Verbindung gibt es außerdem? Am Freitag wird es im Pergamonmuseum das erste von acht Gesprächen geben, die etwa die Hälfte der Highlights einrahmen. „Prozessionen – Pilger – Paraden. Götter und Menschen in Bewegung“ lautet das Thema der schon ausgebuchten Diskussion. Dem Gespräch wird eine regelrechte Prozession der Besucher vorausgehen, die allerdings um „leises Schuhwerk“ gebeten werden.

Acht der insgesamt 15 Highlights werden bis Mai 2019 in einer Ausstellung auf der Museumsinsel sowie am Kulturforum zu sehen sein. Eine weitere Auswahl ist auf verschiedene Orte Berlins verteilt. Darunter die dem Berlin-Museum wichtige „Tresortür“, die einst den Eingang des berühmtesten Techno-Klubs zierte.

Der Bereich „Geschichte des Ortes“ im Humboldt-Forum beschäftigt sich mit dem Palast der Republik und hat als Highlight das Bild „Guten Tag“ von Wolfgang Mattheuer ausgewählt. Und das Lieblingsobjekt von Gorch Pieken, der für die Ausstellungsflächen der Humboldt-Uni im Schloss verantwortlich zeichnet, ist ein Kollegheft.

Es stammt aus dem Jahr 1885 und gehörte dem Studenten Friedrich Blanck. Der lauschte einer Vorlesung, schrieb eifrig mit, stutzte dann offenbar und notierte groß und breit: „DIES BEZWEIFLE ICH.“ Für Pieken ein Beleg für „Widerstandsgeist und kritische Vernunft“, die so wichtig sei für Wissenschaft und Gesellschaft.

Es sind nur 15 von künftig 20 000 Ausstellungsstücken. Aber sie dokumentieren „den Anspruch des Humboldt-Forums“, sagt dessen Chef Dorgerloh. „Vielstimmigkeit, Multiperspektivität.“ Es gelte zusammenzubringen, was bislang nicht unbedingt zusammengehörte. In einer „immer mehr fragmentierten Welt“ will das Humboldt-Forum „helfen, Orientierung zu geben“.

Die Frage ist nur, ab wann es diese Orientierungshilfe im Berliner Schloss geben wird. Bislang war von Ende 2019 die Rede. Bei der Größe des Hauses „wäre es fast unverantwortlich, dass alles auf einmal zu eröffnen“, sagt Generalintendant Dorgerloh. „Ich finde, das Haus braucht eine Choreografie. Auch bei der Eröffnung. Und sie wird sich bis ins Jahr 2020 hinein erstrecken.“ Man sei gerade dabei, „diese Choreografie gemeinsam zu entwickeln“.