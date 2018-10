Wohnkonzept der Gemeinde steht auf der Kippe

Joachim Eggers

Schöneiche (MOZ) Eigentlich geht es nur um ein einzelnes Objekt. Aber die Entscheidung darüber, ob die Gemeinde das Zweifamilienhaus in der Waldstraße 86 verkauft, könnte weitreichende Folgen für das Wohnkonzept in Schöneiche haben.

Es ein altes, etwas verwunschenes Gemäuer in einer Straße, die vielen als eine der schönsten der Waldgartengemeinde gilt, die Waldstraße. Das Haus mit der Nummer 86 ist grau und weniger schick als seine Nachbarn links und rechts.

Ursprünglich, so steht es in einer Objektbeschreibung der Gemeindeverwaltung, wurde das Objekt mit vier Wohneinheiten geführt, drei im Hauptgebäude, eine im Nebengebäude. Eine ist noch bewohnt. Im Erdgeschoss des Hauptgebäudes könnte, so das Papier, für 45 000 bis 50 000 Euro eine weitere vermietbare Wohnung geschaffen werden.

Dieses Objekt steht seit einem grundlegenden Beschluss, den die Gemeindevertreter im vorigen November mit genau einer Nein-Stimme gefasst haben, auf einer Verkaufsliste. Diese Liste ist Bestandteil einer Konzeption zur Weiterentwicklung des kommunalen Wohnungsbestandes.

Deren Ziel ist es, mehr kommunalen Wohnraum zu schaffen. 11,3 Millionen Euro will die Gemeinde, mit damaligen Preisen gerechnet, in den nächsten Jahren aufbringen. Um diese Summe zu finanzieren, sollen acht Objekte mitsamt Grundstück eben auch verkauft werden, und eines davon ist das in der Waldstraße.

Nachdem die Gemeindevertretung im Mai den Verkauf an die Mieter abgelehnt hat, hat der Ausschuss für Wohnungswirtschaft im September erneut beraten und sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass die Gemeinde das Grundstück behalten sollte, um es langfristig für kommunalen Wohnungsbau einzusetzen.

Das liefe im Klartext auf Abriss und Neubebauung hinaus, wie an der sogenannten Grauen Laus in der Brandenburgischen Straße vor einigen Jahren erfolgreich praktiziert. Jetzt steht die Gemeindevertretung am 7. November, ziemlich genau ein Jahr nach dem grundlegenden Beschluss über das Wohnkonzept, vor der Frage, ob sie dieses Konzept in einem Punkt über den Haufen werfen soll.

Bürgermeister Ralf Steinbrück machte im Hauptausschuss kein Hehl daraus, dass er von dieser Idee nicht begeistert ist. Denn aus dem Verkauf wurde ein Erlös in Höhe von 400 000 Euro erwartet, die ohne Verkauf schlicht fehlen, um die beschlossenen Ziele zu verfolgen. Auch Henry Drodzynski vom Neuen Forum trat vehement für den Verkauf des Objekts ein. Er verwies auf die hohen Kosten, die es mit sich bringen würde, das Haus instand zu setzen.

Denn die genannten Summen von rund 50 000 Euro sind nur auf die Wohnungen bezogen. Kein Mensch wisse, sagte Steinbrück, ob womöglich der Dachstuhl des fast 100 Jahre alten Hauses in den nächsten zehn Jahren mal gemacht werden müsste.

Die Gemeindevertreter wollen jetzt von ihm eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, um in der Gemeindevertretung eine Entscheidung zu treffen. Eine solche Betrachtung sei nicht ganz banal, sagte Steinbrück. Er fragt auch, was denn in den zehn Jahren passieren soll, die es mindestens dauern würde, bevor eine Baumaßnahme auf dem Grundstück in Frage käme.

Dafür, das Grundstück zu behalten, plädierte zum Beispiel Karin Griesche (CDU). Ihr wichtigstes Argument ist die gleiche Feststellung, die Befürworter eines Verkaufs ins Feld führen, die Meinung nämlich, dass die Gemeinde Wohnraum schaffen sollte. Deshalb neigt sie dazu, das Objekt für eine Bebauung zu behalten. „Ich bin ein Verfechter des Tafelsilbers“, sagt sie.