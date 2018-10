Eine Verwaltung für alle

Jörg Kühl

Friedland (MOZ) Der Bürgermeister von Friedland, Thomas Hähle, ist zum Koordinator der neuen Arbeitsgruppe Mitverwaltung gewählt worden. Das Gremium, das Dienstagabend das erste Mal in Friedland zusammentrat, bereitet die Mitverwaltung von Friedland, Rietz-Neuendorf und Tauche durch die Stadtverwaltung Beeskow vor.

Mit der Konstituierung der Arbeitsgruppe Mitverwaltung haben Beeskow, Friedland, Rietz-Neuendorf und Tauche ein Gremium geschaffen, das Form und Umfang der künftigen Zusammenarbeit der vier Kommunen vorbereiten soll. Ziel ist es, durch eine Zusammenfassung von Aufgaben in einer Zentralverwaltung Kosten zu sparen. Das soll dann den teilnehmenden Kommunen mehr Luft verschaffen, andere Aufgaben, die in den Gemeinden verbleiben, wahrzunehmen.

Personal, Bausachen, Ordnungsangelegenheiten, Einwohnermeldewesen, Finanzen- und Kasse, Gefahrenabwehr, Kitas und Grundschulen, Kultur und Soziales: Wer künftig wofür verantwortlich ist, sollte nach Auffassung von Frank Steffen, Bürgermeister der Stadt Friedland, zu Beginn der Verhandlungen geklärt werden.

Das am 22. September beschlossene und am 15. Oktober veröffentlichte „Gesetz zur Weiterentwicklung der gemeindlichen Ebene“ sieht vor, dass die Kommunen im Rahmen des Mitverwaltungsmodells ihre Eigenständigkeit behalten. Der freiwillige Zusammenschluss zu einer Mitverwaltung wird von Potsdam mit einer Einmalzahlung in Höhe von 300 000 Euro schmackhaft gemacht.

Unstrittig ist: Die zentrale Verwaltung der vier Kommunen soll im Beeskower Rathaus angesiedelt werden. Vorgesehen ist ein Ausschuss, in dem die mitverwalteten Gemeinden repräsentiert sind. Ungeklärt ist noch das „Scharnier“ zwischen der zentralen Verwaltung und den mitverwalteten Kommunen. Hier reichen die Vorstellungen von ehrenamtlichen Bürgermeistern bis hin zu einem oder mehreren hauptamtlichen Beigeordneten.

Olaf Klempert, Bürgermeister der Gemeinde Rietz-Neuendorf, plädiert für das Beigeordnetenmodell, denn: „Fast 50 Ortsteile – das kann ein einziger Hauptverwaltungsbeamter gar nicht alleine stemmen!“ Eine engere Zusammenarbeit könne jetzt schon vereinbart werden. „Die eine Kommune hat einen Mitarbeiter übrig, die andere benötigt einen, darüber sollte man sich gegenseitig austauschen.“

Dass die Vorbereitung der Mitverwaltung jetzt in Angriff genommen wird, hat auch einen terminlichen Grund: Im September kommenden Jahres stehen in Friedland, Tauche und Rietz-Neuendorf die Neuwahlen der hauptamtlichen Bürgermeiter an. Um das Mitverwaltungsmodell nicht zu gefährden, müssten die Kommunalvertretungen im Vorfeld beschließen, die Wahl ihrer Bürgermeister auszusetzen.

Anderenfalls könnte es passieren, dass der neu gewählte hauptamtliche Bürgermeister gerade dem Mitverwaltungsmodell geopfert wurde, dessen Gehalt müsste aber die volle Amtsperiode, das sind acht Jahre, weitergezahlt werden.