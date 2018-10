Viel mehr Abc-Schützen in Joachimsthal

Susan Hasse

Joachimsthal (MOZ) Die Grundschule in Joachimsthal kann sich im kommenden Schuljahr auf deutlich mehr Schüler freuen. Insgesamt 67 Kinder werden nach derzeitigem Stand als Erstklässler erwartet, berichtet Schuldirektor Jörg Goßlau auf der Elternversammlung für die zukünftigen Abc-Schützen. Insgesamt sind es damit rund 25 Kinder mehr als noch zum Start des diesjährigen Schuljahres. Die endgültige Zahl der künftigen Erstklässler in der Georg-Büchner-Schule ist allerdings noch nicht in Stein gemeißelt, da einige Kinder möglicherweise nach der Schuluntersuchung im Dezember oder auf Wunsch der Eltern zurückgestellt werden oder weiterer Zuzug in den Schulbezirk möglich sei, so Goßlau.

Nichtsdestotrotz geht die Schulleitung derzeit davon aus, im nächsten Schuljahr mit zwei regulären Klassen zu starten. Bislang war die Joachimsthaler Schule einzügig organisiert, pro Schuljahr gab es eine reguläre Klasse sowie zwei weitere sogenannte Flex-Klassen, in denen erste und zweite Klassen gemeinsam unterrichtet werden. In den beiden Flex-Klassen wurden bislang jeweils zehn Kinder eingeschult. Ab der 3. Klasse werden diese rund 20 Schüler dann zu einer Klasse zusammengelegt.

Ob der plötzliche Schülerboom nun auch zur Verstärkung des Lehrerkollegiums führt, sei noch nicht entscheiden, heißt es.

Von solch einem derartigen Schülerzuwachs spürt man in der Gemeinde Schorfheide nichts. Doch auch hier sind die Zahlen der Erstklässler stabil. Die Grundschule Lichterfelde erwartet, wie schon in diesem Schuljahr, 26 Erstklässler, davon acht Kinder, die zurückgestellt wurden. In der kleinsten Grundschule des Barnims, in Groß Schönebeck, sollen nach den Zahlen des Einwohnermeldeamtes, im kommenden Jahr 15 Schüler starten. In Finowfurt, der größten Schule in der Gemeinde, bekommen rund 50 Schüler im August 2019 ihre Schultüte. Hier waren es zuletzt 45 Erstklässler. Finowfurt verzeichnet dank des Baubooms von Einfamilienhäusern den stärksten Zuzug.

Alle drei Schulstandorte der Gemeinde Schorfheide sind demnach für die Zukunft gesichert. Zeitweise stand etwa die Schule in Groß Schönebeck zur Disposition. Jahrelang ging die Landesregierung und der Landkreis von sinkender Bevölkerung im ländlichen Raum, gerade auch beim Nachwuchs, aus. Die Negativ-Prognosen wurden zum Anlass genommen, um viele Dorfschulen zu schließen.

Die aktuellen Zahlen schlagen nun auch den pessimistischen Prognosen des Schulentwicklungsplan des Landkreises ein Schnippchen. Statt der erwarteten 75 werden in Schorfheide im August 2019 rund 90 Erstklässler eingeschult, was einem Plus von 20 Prozent entspricht. Noch pessimistischer plante der Kreis für das Amt Joachimsthal. Hier wurden rückläufige Kinderzahlen prognostiziert. Die Prognose der Erstklässler für 2018/19 lag bei 53 Schülern und wird nun um rund 25 Prozent übertroffen. Vor allem dank des ausbleibenden Wegzuges bzw. sogar dem Zuzug von jungen Familien in die Randgebiete des Barnims erfüllen sich die Prognosen des Landkreises nicht. (sha)