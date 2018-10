Kartenverkauf für Uniball hat begonnen

MOZ

Frankfurt Der Kartenvorverkauf für den 24. Uniball am 17..November in Kleist Forum hat begonnen. Ballkarten ohne Platzreservierung sind ab sofort zum Preis von 35.Euro (Studenten: 25.Euro) an der Kasse im Kleist Forum, in der Tourist-Information im Bolfrashaus sowie online über www.muv-ffo.de erhältlich.

Der Verkauf von Saalkarten für 85 Euro (Graduierte: 55 Euro) inklusive Platzreservierung, Gala-Buffet, Bedienung und Unterhaltungsprogramm sowie Galeriekarten mit Platzreservierung und Unterhaltungsprogramm zum Einheitspreis von 45.Euro erfolgt ausschließlich telefonisch unter 0335 55342370 oder per E-Mail an uniball@europa-uni.de.

Getanzt und gefeiert wird auf drei Floors mit zwei Bands sowie „DJ DK“. Höhepunkt des Abends ist das Abschiedskonzert der Viadrina-Band „Kuwi-Stars“ mit Vizepräsidentin Janine Nuyken und den Professoren Timm Beichelt und Peter Rosenberg.