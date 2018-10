Vom Schlachtfeld bei Wittstock bis zum Derfflinger

Helmut Georgi

Rehfelde So viele Besucher hatte die Heimatstube zu einer Ausstellungseröffnung schon lange nicht mehr gesehen. Zum Thema „400 Jahre Dreißigjähriger Krieg“ hatten die Akteure indes mit Plakaten, Handzetteln und im Internet schon lange auf das beachtenswerte Ereignis in der kleinen Kellergalerie aufmerksam gemacht.

Insgesamt 30 Gäste aus Rehfelde und den umliegenden Gemeinden wie Buckow, Strausberg, Grunow, Petershagen-Eggersdorf hatten es sich nun nicht nehmen lassen, die Vernissage und den sich anschließenden militärhistorischen Vortrag zu erleben.

Die Rehfelder Heimatstube ist dafür bekannt, dass sie jährlich mehrere Sonderausstellungen in eigener Regie, d. h., mit eigenem Personal, gestaltet, und das vorrangig zu heimatgeschichtlichen Themen. Diesmal ist es die dritte Antikriegsausstellung, wohl einmalig in der Region, die dort gezeigt wird. Das Gestaltungsteam mit Martin Tesky, Helmut Georgi und Manfred Ahrens (Akanthus-Verein Strausberg) besuchte in Vorbereitung da­rauf das gleichnamige Museum im brandenburgischen Wittstock sowie das dortige Schlachtfeld.

In seiner Begrüßung dankte Museumschef Tesky mit Blumen den Aktiven für die Vorbereitung der Ausstellung. Dazu gehörten Hilda Tesky, die für das Wohl und ein angenehmes Umfeld sorgte, Manfred Ahrens als Dauerfreund der Heimatstube und Hobbyhistoriker aus Ernsthof sowie Heimatfreund Helmut Georgi aus Petershagen-Eggersdorf. Letzterer reichte im Anschluss auch den Dank an Martin Tesky weiter. Letztlich ist er es gewesen, der in mühevoller und zeitaufwendiger Kleinarbeit die Ausstellungstafeln gestaltet hat und in die Galerie einordnete. Erst mit seiner Arbeit kommt es zur Vollendung des Gesamtprojektes.

Während der Ausstellungseröffnung kam es zu angeregten, lebhaften, aber auch kontroversen Gesprächen. Da nämlich der Reformator Martin Luther in der Bildergalerie nicht fehlte, stellte sich für manchen die Frage: Wieso habt ihr denn Luther mit einbezogen? Wollt ihr jetzt dem Reformator die Schuld am Dreißigjährigen Krieg geben?

Geteilter Meinung war man auch darüber, dass auf einem Bild mit der Darstellung einer grausamen Szene der Text aufgedruckt ist: „Der erste Weltkrieg in Europa!“ Da die Ausstellung noch über einen längeren Zeitraum gezeigt wird, bleibt noch genug Zeit, in der Heimatstube darüber zu sprechen.

Im weiteren Verlauf der Vernissage stellte der Militärhistoriker Gerd-Ulrich Herrmann vom Akanthus-Verein Strausberg in einem sehr interessanten Vortrag den brandenburgischen Feldmarschall Georg von Derfflinger vor. Erwähnenswert unter anderem, dass dieser 75 Jahre im Militärdienst stand – heute undenkbar.

Während des 30-jährigen Krieges diente der Militär in den Heeren verschiedener Staaten, am längsten in dem, der protestantischen Sache zu Hilfe kommenden schwedischen Heer unter Gustav II. Adolf. Hier brachte er es vom Trossbuben bis zum Reiter-Oberst im Generalsrang. Als Angehöriger des Stabes von Feldmarschall Wrangel beendete Derfflinger den Krieg und wurde aus schwedischen Diensten entlassen. Danach unterstützte er maßgeblich den Großen Kurfürsten in Brandenburg beim Aufbau der Armee.

Mit Aussicht auf das 200. Geburtsjahr Fontanes ging der Militärhistoriker noch auf den großen Schriftsteller ein. In dem fünfbändigen Werk „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ ist „Dem alten Derfflinger“ ein eigenes Kapitel gewidmet.

Die Ausstellung kann bis Ende Dezember in der Kellergalerie der Heimatstube Rehfelde, Montag bis Donnerstag, jeweils 9 bis 14 Uhr, besichtigt werden.

An diesem Mittwoch, 17 Uhr, erinnern beim Akanthus-Verein im Stadtmuseum Strausberg Christa und Kurt Schornsheim literarisch-musikalisch an den 30-jährigen Krieg (nur nach Anm.).(HGi)