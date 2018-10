Ateliers in ehemaligen Klassenzimmern

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Eigentlich könnte man annehmen, dass die 1965 fertiggestellte Schule an der Bischofstraße ihrem Abriss entgegen dämmert. Zwischendurch mal genutzt von Polizei und Feuerwehr für Übungen, ist sie ansonsten ein nutzlos gewordenes Steinmonument mitten in der City, das möglichst einem Hotel weichen soll – wenn sich denn ein Investor findet. Der Abriss jedenfalls wurde von den Stadtverordneten schon beschlossen.

Am Wochenende, zum deutsch-polnischen Festival für moderne Kunst Labirynt, öffneten sich allerdings noch einmal ihre Türen für die Öffentlichkeit. Im Vorfeld hatte der Künstler Michael Kurzwelly für seine Kunstinstallation „Sargportrait einer Schule“ dazu aufgerufen, ihm Erinnerungen zu schicken. Der Zuspruch war durchaus groß. So schickte ein heute in Bamberg lebender Mann alte Fotos und Zeugnisse nach Frankfurt. Ulrich Rath hingegen hat seine Erinnerungen detailliert und handschriftlich hinterlassen. In einem zeitgenössischem Schulheft der siebziger Jahre. Michael Kurzwelly selbst vertiefte sich im Stadtarchiv und fand dort ebenfalls Fotos und alte Zeichnungen vom Bau der Schule.

„Das Interesse am Wochenende war groß“, so der bekannte Aktionskünstler. Viele schauten vorbei, um in Erinnerungen zu schwelgen. Für Michael Kurzwelly ist das Thema alte Schule damit aber längst nicht erledigt. Er will mit diesen und weiteren Erinnerungen, die ihn noch erreichen, ein Buch erstellen, sofern es ihm gelingt, Fördermittel zu bekommen. „Das Gebäude“, erklärt er seinen Ansatz, „ist nur eine Hülle, aber eben Träger von Erinnerungen und Geschichten. Es ist total spannend, diese zu sammeln“.

Und er möchte noch einen Schritt weiter gehen und das Gebäude möglichst lange erhalten. Zumindest bis sich wirklich ein Investor für ein Hotel findet, könnte man das leerstehende Haus etwa für Künstler-Aateliers nutzen. „In Berlin sind die Mieten extrem gestiegen, sicherlich würden sich viele Künstler freuen, hier ein Atelier zu finden“. Im nächsten Jahr, so seine Vorstellung, könnte man zumindest einen Probelauf wagen. Zeitlich befristet erst einmal. „Ateliers würden auch zu mehr Leben und der einen oder anderen Ausstellung führen“, stellt er fest. Insbesondere die Bildende Kunst habe in Frankfurt einen eher schweren Stand, so Michael Kurzwellys Eindruck.

Unterstützung erhält er unter anderem von Dieter Wachner, der es als Sünde bezeichnet, die Schule dem Erdboden gleich zu machen. „Das war der beste Schultyp“, findet er. Ihm ist es wichtig, dass das Gebäude überhaupt erhalten bleibt. Auch Ines Tavernier schaut am Wochenende beim Festival Labirynt in der Schule vorbei. Der Ausstellung und der Idee mit den Künstlerateliers kann sie Positives abgewinnen.

In jedem Fall sollen sich die Türen im November noch einmal öffnen. Auch eine ehemalige Schulklasse, die ein Klassentreffen plant, hat sich bereits angemeldet, um von Michael Kurzwelly durchs Haus geführt zu werden. „Die Menschen sollen sich die Stadt wieder zu eigen machen“, bringt er es auf den Punkt. Dazu gehören auch Orte, wo sie sich entfalten können.

Michael Kurzwelly freut sich auf Erinnerungen an die Schule . Kontakt unter 0171 2668747.