Eicheln ohne Ende

Schorfheide (MOZ) Von Susan Hasse

Eicheln so weit das Auge reicht. Ohne Übertreibung kann man von einer Eichelnschwemme in den Wäldern sprechen. Die Forstverwaltung nutzt die Gunst der Stunde und sichert das Saatgut für zukünftige Eichenbestände in der Schorfheide.

Selbst dem forstwirtschaftlich ungeübten Auge dürfte nicht entgangen sein, dass es in diesem Jahr nur so von Eicheln wimmelt. Unter den Bäumen liegen sie wie dicke Teppiche, es knackt und knirscht bei jedem Schritt.

Das in den Augen vieler Forstexperten auffallend üppige Mastjahr nutzen auch die Forstbaumschulen, um die Eichenbestände der Zukunft zu sichern. Derzeit werden in den Wäldern der Schorfheide rund 16 Tonnen Eicheln gesammelt. Um das Verhältnis im Baumbestand auch künftig zu wahren, werden rund Dreiviertel der Früchte von der hier häufig vorkommenden Traubeneichen und der Rest von der Stieleiche gesammelt. Die unvorstellbare Anzahl von Früchten füllt mehrere Anhänger.

Geht man davon aus, dass aus einem Kilogramm Eicheln letztlich rund 150 Pflanzen entstehen, reicht die diesjährige Saatguternte für insgesamt 2,4 Millionen neue Eichen in der Schorfheide.

Das „Gold des Waldes“, wie es Revierleiter in der Schorfheide, Ulf Wosnizek, ausdrückt, wird in der Forstbaumschule Stadtsee ausgesät. Rund acht Millionen Tonnen kommen in die Erde und wachsen in der Baumschule auf, erklärt Frank Zühlke, Leiter der Forstbaumschule. Rund vier Tonnen werden für die Direktsaat im Wald aufbewahrt. Weitere vier Tonnen werden eingelagert und erst im kommenden Jahr gesät. Denn schon jetzt sei absehbar, dass es 2019 kaum Eicheln geben wird. Die Bäume hätten in diesem Jahr zu viel Kraft in die Früchte gesteckt, heißt es. „Wir sorgen deshalb schon vor und ernten mehr als sonst“, so Zühlke. Ungefähr alle drei Jahre gebe es bei den Eichen sogenannte Mastjahre.

Mit der Qualität der Eicheln ist der Forstwirt zufrieden: Trotz der Dürre würden viele Früchte schadlos sein. Allerdings habe der Eichelbohrer viele Früchte befallen. Das bestätigt auch Ulf Wosnizek, der in der Schorfheide die Ernte überwacht. Während der anerkannte Erntebetrieb Looke aus Wandlitz die Eicheln sammelt, ist Wosnizek für die Koordination und Planung zuständig. Er zeigt den Erntehelfern beispielsweise, wo das „Gold des Waldes“ zu finden ist. Nur anerkannte Waldbestände dürfen für das Saatgut genommen werden. Zudem soll nur von den besten Exemplaren im Wald geerntet werden. Möglichst gerade gewachsen und mit wenig Astlöchern soll die perfekte Eiche sein. Nur wenn das Saatgut von den besten Eichen stammt, sei schließlich auch guter Nachwuchs zu erwarten. Diese Regeln der Genetik gelten in der Tierzucht genauso wie bei Eichen. Allerdings muss man bei Bäumen deutlich länger auf Erfolge warten. So werden erst unsere Urenkel sehen, was aus der heutigen Eichelernte wird, so Wosnizek. In welchen zeitlichen Dimensionen im Waldbau gedacht wird, zeigt sich auch bei der Wahl der Bäume. Die ältesten Eichenbestände, bei denen geerntet wird, stammen aus dem Jahr 1786. Die Bäume wurden also gesetzt, als Friedrich der Große die Menschen zum Kartoffelanbau gebracht hat und viele fleißige Hugenotten Preußen zu Wohlstand verhalfen. Auch Bestände aus Kaiserzeiten werden zur Saatguternte genutzt. „Diese Eichen sind perfekt an den Standort und die klimatischen Bedingungen in der Schorfheide angepasst“, erklärt der Revierleiter. Es wird in der Schorfheide streng darauf geachtet, dass nur heimisches Saatgut verwendet wird. Um dies sicherzustellen, wird jeder Sack Eicheln vom Revierleiter eigens verplombt und mit einem Stammzertifikat versehen. So soll verhindert werden, dass sich fremdes Erbgut in die Bestände einschleicht. Denn schließlich soll die Schorfheide auch künftig das bleiben, was sie seit Jahrhunderten ist.