Mit neuer Hardware im Einsatz

Letschin (MOZ) Klein, aber robust zeigen sich die neuen alten Laptops der Feuerwehr Letschin. Im Rahmen eines komplett neu aufgestellten Workforce-Systems hat Stephan Krinke, Kommunalbetreuer von E.dis Netz GmbH, insgesamt etwa 250 Laptops mehreren Feuerwehren in der Region gespendet. „Unsere mobilen Akteure haben lange Zeit diese Geräte benutzt. Sie funktionieren immer noch sehr gut, doch mit den immer höher werdenden Anforderungen an die Software, muss letzten Endes nun auch die Hardware weichen“, so der Kommunalbetreuer für Hochspannungsanlagen.

Über drei Laptops durfte sich Ralf Karaschewski freuen, der als Letschiner Gemeindewehrführer die Geräte am Montag dankbar entgegennahm. Ideen sind bereits vorhanden, um die Technik in den Dienstalltag der Feuerwehr zu integrieren. Wie Karaschweski berichtet, wird einer der Laptops zu Ausbildungszwecken bei der Jugendfeuerwehr unterkommen. Ein anderer wird für einen schnelleren Datenzugriff im Führungsfahrzeug mitfahren.

Interessant wird die neue Hardware aber vor allem bei größeren Einsätzen für die Löschtruppe: „Auf die Laptops können wir Pläne aufspielen, die zum Beispiel bei der Gefahrenlage Hochwasser wichtige Informationen beinhalten. So können wir auch mit externen Partnern schnell agieren und klar benennen, wo Kräfte notwendig sind“, erzählt der Gemeindewehrführer. Er verspricht sich davon ein schnelleres, effektives Handeln und eine bessere Kommunikation auch mit anderen Einsatzstellen.

Geschätzt wird dabei vorrangig die Handlichkeit und die Wetterbeständigkeit der Geräte, die im Einsatz einiges aushalten müssen. Ralf Karaschweski und Stephan Krinke zeigten sich am Montag sehr zuversichtlich: „Ich bin davon überzeugt, dass die Laptops noch eine ganze Weile ihren Dienst tun werden“, so der Kommunalbetreuer von E.dis.