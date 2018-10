Zwangspause für Rohrleger

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die nächste Straßensperrung steht an. Anfang November wird eine neue Trinkwasserleitung des Wasserversorgers Zowa durch die Vierradener Chaussee verlegt. Der Einbau der Leitung mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern wird in offener Bauweise in einem Graben erfolgen. Dafür wird die Straße aufgerissen. Gleichzeitig plant die Bahn Sanierungsarbeiten am Übergang, die zirka drei Tage dauern sollen. Für beide Vorhaben hat die Stadt jetzt eine Vollsperrung der Vierradener Chaussee zwischen Kreuzung Lindenallee und Bahnübergang vom 5. bis 20. November angeordnet. Kraftfahrzeuge müssen für die Zeit über die Bahnübergänge Helbigstraße und Berliner Straße ausweichen oder großräumig über die B 166/B2 Richtung Vierraden fahren.

Die neuerliche Sperrung hatte der Zweckverband Zowa bereits für Mitte Oktober angemeldet. Dafür versagte die Stadt jedoch die Genehmigung. Als Begründung führte die Verkehrsbehörde an, dass die Verkehrsteilnehmer in Schwedt durch die bestehenden Straßenbaustellen in der Stadt und im Umland schon genug Umleitungen ertragen müssten, die zusätzliche Sperrung einer viel genutzten Hauptverkehrsstraße wolle man deshalb vermeiden. Für die Baubetriebe, die die neue Hauptleitung des Zowa verlegen, heißt das eine dreiwochige Zwangspause. „Wir können einige andere Leistungen vorziehen, aber wir werden natürlich später fertig als geplant“, erklärte Zowa-Vorsteher Jens Arnold.

Die Sperrzeit wurde nunmehr zeitlich nach dem Abschluss der Sanierung der alten B 2 zwischen Schwedt und Flemsdorf festgelegt. Nach Auskunft der Straßenmeisterei Angermünde soll die Straße aller Voraussicht nach am Freitag dieser Woche wieder für den Verkehr freigegeben werden. Am Dienstag fehlten auf weiten Teilen des fünf Kilometer langen Straßenabschnitts lediglich noch die Fahrbahnmarkierungen. Ist das Aufbringen der Farbe bis Donnerstag möglich, dafür darf es nicht regnen, steht der Verkehrsfreigabe am Freitag nichts mehr im Weg.

Für die Sperrung der Vierradener Chaussee ist vorgesehen, dass Fußgänger und Radfahrer die Baustelle passieren und den Bahnübergang überqueren können. Lediglich kurzzeitig könne es auch zur kompletten Sperrung kommen. Die Arbeiten am Bahnübergang sollen an einem Wochenende stattfinden.