Erinnerung an Kreishistoriker Schmidt

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Von seinem „größten Schatz“, der Bibliothek, hat sich die Stadtverwaltung zwar vor zirka 40 Jahren – auch gegen den Protest und Widerstand namhafter Eberswalder – getrennt. Die Rathausspitze hat die mehrere Tausend Bände zählende Sammlung Rudolf Schmidts Ende der 1970er-Jahre ans heutige Stadt- und Landesarchiv Potsdam übergeben. Ohne jede rechtliche Grundlage.

Gleichwohl: Die Arbeitsspuren des Kreishistorikers sind nach wie vor in der Region sicht- und erlebbar, etwa in Gestalt der Kreiswappen Barnim und Märkisch-Oderland sowie natürlich in unzähligen Schriften und Chroniken, so Reinhard Schmook, Mitglied des Eberswalder Vereins für Heimatkunde. Am Montag jährte sich Rudolf Schmidts Todestag zum 75. Male. Anlässlich dessen hatte der Heimatkundeverein zu einem Vortrag eingeladen. Zuvor hatten Mitstreiter am Grab Schmidts auf dem Eberswalder Waldfriedhof Blumen niedergelegt.

Der Bad Freienwalder Schmook, Leiter des Oderlandmuseums sowie jahrelang Kastellan des Schlosses in der Kurstadt, gilt als profunder Kenner der Regionalgeschichte. Insbesondere hat er sich mit Leben und Wirken Walther Rathenaus und Rudolf Schmidts befasst. Und so zeichnete er am Montag das Bild eines Mannes, dem die regionale Geschichtsschreibung aus seiner Sicht nur zum Teil gerecht und mit dessen Erbe „nicht immer sorgsam umgegangen“ wurde, vor allem eben nicht mit seiner Bibliothek, die als „Brandenburgica“ in die Annalen einging.

„Er hat sich einen Namen gemacht“ – dieses Zitat des einstigen Oberbarnim-Landrates Peter Friedrich Mengel aus einem Brief nach Schmidts Tod (der Historiker war am 22. Oktober 1943 bei einer Kreisausschuss-Sitzung in Bad Freienwalde an Herzversagen gestorben) diente Schmook als Motto seiner Auseinandersetzung mit Schmidt, seines Versuches, „sich der Persönlichkeit und seinem Werk zu nähern“, und zwar durchaus kritisch, vor allem in Bezug auf die Publikationen während der Nazi-Zeit. Dabei warb Schmook ausdrücklich für eine Bewertung im historischen Kontext. Er zeichnete das Bild eines „liberalen Bürgerlichen, der heute vielleicht in der FDP wäre“, eines Redakteurs und Heimatforschers, der außerordentlich fleißig und ehrenamtlich engagiert war. Seine Arbeiten, ob die journalistischen oder die schriftstellerischen, historischen, seien eine wahre „Fundgrube“ für die Kreise Oberbarnim, Angermünde und Templin. Mengel hatte Schmidt 1920 beauftragt, die Geschichte des Oberbarnim aufzuschreiben. Laut Schmook, Träger der Schmidt-Medaille, ein Novum. „Kein anderer deutscher Kreis hatte zu jener Zeit einen Kreishistoriker.“(vp)