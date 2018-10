Margrit Meier

Hoppegarten bei Berlin (MOZ) Immer wieder bietet das Haus der Generationen in der Lindenallee überraschende Offerten. Jetzt wird aus dem großen Saal argentinische Musik zu hören sein. Und hoffentlich viele Schritte. Von denen, die Lust haben, Tango Argentino zu lernen.

Wer das erste Mal Seyin Arpetin begegnet, der merkt sofort: Der Mann hat Stil. Super geputzte Schuhe, eine stolze, gerade Haltung. Man erkennt den Tänzer. Und genau das und nur das wollte der 50-Jährige immer tun: Tanzen. Schon als Sechsjähriger bettelte er seine Mutter an, dass sie ihn zum Folkloretanz anmeldet. Mit riesiger Begeisterung war der eine von sieben Brüdern dabei und tanzte und tanzte und tanzte, bis er erwachsen war und seine Heimatstadt Urfa in Kurdis­tan verlassen musste.

28 Jahre ist das her, dass Seyin Arpetin nach Berlin kam und eine neue Heimat fand. Eine, die ihn als Tanzlehrer für kurdische Folkloregruppen brauchte. 2007 nahm er an einem Workshop Tango Argentino teil. „Das war eine Explosion für mich. Mir war auf einmal klar, dass Tango Argentino das ist, was ich mein Leben lang gesucht habe, was ich tanzen will“, sagt er. Sein Start war so gut, dass seine Lehrer Pablo Fidanza und Julia Marini und später Emiliano Alcaraz ungläubig zuschauten, wie der Kurde, der aus dem Folkloretanz kam, Tango Argentino tanzte, als habe er nie etwas anderes getan. „Bist du Argentinier?“, wurde er nicht nur einmal gefragt. Und trotz des Talents hat Arpetin geübt. Tag für Tag und Woche für Woche. Drei Jahre lang hat er eine Ausbildung zum Tanzlehrer Tango Argentino absolviert und bietet nun sein Wissen, sein Können anderen Interessierten rund um Berlin an. Er will das Feuer in ihnen wecken für die, so wie er sagt, besondere Musik, bei der ein Partner führt und der andere mit geschlossenen Augen sich führen lässt, einlässt auf einen körperbetonten, emotionalen Tanz mit Haupt- und Nebentönen, mit Schrittverdopplungen und vielen Figuren. Garantiert wird jeder, der das erste Mal Tango Argentino tanzt, danach Muskelkater haben, weil der Körper ganz anders beansprucht wird als etwa beim klassischen Walzer. Doch Seyin Arpetin verspricht, dass Tango Argentino für alle, die sich darauf einlassen, eine Offenbarung wird. Am 3. November von 15 bis 18 Uhr lädt er mit Tanzpartnerin Manuela Randow zu einem Workshop in das Haus der Generationen ein. Dann werden auch Schüler aus seinen Fortgeschrittenen-Klassen dabei sein, um Interessierte auf die Tanzfläche zu holen.

Wer teilnehmen möchte, zahlt 25 Euro. Wer dann mehr will, ist herzlich willkommen, ab 7. November und dann immer mittwochs ab 20 Uhr, einen 45-minütigen Grundkurs im HdG zu besuchen, indem Arpetin seinen Schülern die verschiedenen Tanztechniken beibringen möchte. Er wird ihnen zeigen, was der Tango Walz ist, der Tango de Salon und der Melonga.

Er will die Tanzpaare begeistern und rät: „Wenn der eigene Mann nicht will, dann soll die tanzbegeisterte Frau ihren Nachbarn überreden. Aber, auch einzelne Herren sind herzlich gern gesehen.“ Ab Jahresbeginn wird dann der Kurs verlängert und erweitert. Pro Person und Stunde sind zwölf Euro zu zahlen.

Wer Interesse hat, kann sich bei Seyin Arpetin, Tel. 0174 4094228, oder per E-Mail: info@tango-oceano.de anmelden.