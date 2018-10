Unterstützt statt ausgebremst

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Schule geschmissen, Ausbildung abgebrochen, Leben vergeigt – diesen fatalen Dreiklang will die Produktionsschule am Überbetrieblichen Ausbildungszentrum unterbrechen. Hier werden Jugendliche fit gemacht für eine Ausbildung oder einen Schulabschluss.

Schwänzen gehörte für Dave Barentin seit der 6. Klasse zum Alltag. Mitten in der zehnten Klasse hat er die Schule dann komplett abgebrochen. Er lebte in den Tag hinein, ohne Ziel und Struktur. Das hat sich geändert, seit der 16-Jährige im November einen Platz an der Produktionsschule am Überbetrieblichen Ausbildungszentrum (ÜAZ) in Seefichten bekommen hat. Dort hat er entdeckt, dass er eine kreative Ader hat. Im Arbeitsbereich Garten- und Landschaftsgestaltung/Floristik fertigt er Blumengestecke für Hochzeiten und andere Anlässe, dekoriert Festtafeln oder gestaltet Außenanlagen und Grünflächen. Inzwischen kann er sich sogar vorstellen, in diesem Bereich zu arbeiten. Sein nächstes Ziel ist ein berufsvorbereitendes Jahr, ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer beruflichen Perspektive.

Dave ist ein Paradebeispiel dafür, wie es der Produktionsschule gelungen ist, einen jungen Menschen der drohte durch das Bildungssystem in die Perspektivlosigkeit zu fallen, aufzufangen, sagt der Sozialpädagoge Sven-Oliver Günther. Er und sein Kollege Michael Spiegler begleiten die Jugendlichen dabei. „Wir können nicht jeden retten“, sagen sie, „aber wir kümmern uns um das Paket, was sie mitbringen. Ihre individuellen Sorgen und Probleme, die sie in der Vergangenheit ausgebremst haben.“ Gleichzeitig gehe es darum, Grundkompetenzen zu erarbeiten, wie Pünktlichkeit, Durchhaltevermögen und Selbstständigkeit.

„Viele Teilnehmer sagen: ‚Alles ist besser als Schule‘, aber sie haben keinen Abschluss und sind nicht reif genug für eine Berufsvorbereitung“, weiß Annett Schädel, die als Vertreterin des Amtes für Jugend und Soziales in der Jugendberufsagentur sitzt und die Aufnahmegespräche führt. Diese Jugendlichen bekommen in der Produktionsschule die Chance, durch arbeiten zu lernen. Dass sie nicht mehr im Klassenraum sitzen müssen, sei für sie eine große Erleichterung.

Die Frankfurter Produktionsschule wurde Anfang 2016 als Gemeinschaftsprojekt der Jugendberufsagentur, des Amtes für Jugend und Soziales und des ÜAZ gegründet, unterstützt aus aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Sie ist eine von sieben im gesamten Land Brandenburg. Sie hat.24.Plätze in den drei Arbeitsbereichen Ernährung, Holzbearbeitung und Garten- und Landschaftsgestaltung/Floristik, zwischen denen auch gewechselt werden kann. Jeder Arbeitsbereich wird von einem Werkstattmeister geleitet.

Das Angebot richtet sich an Jugendliche im Alter von 15.bis 27.Jahren, die bislang keinen Start in die Berufsausbildung und das Arbeitsleben hatten, weil sie beispielsweise die Schule oder Ausbildung abgebrochen haben. Drei bis derzeit maximal 18 Monate dürfen sie in der Produktionsschule bleiben. Diese Befristung soll aber im kommenden Jahr auslaufen. Ziel ist es, dass für die Teilnehmer im Anschluss mit einer Berufsvorbereitung, einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz weitergeht oder dass sie an die Schule zurückkehren, um einen Abschluss zu machen.