Bunte Erinnerung auf 100 Seiten

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Etwa 100 Seiten lang wird die exklusive Erinnerung an das 15. Brandenburger Dorf- und Erntefest in Neuzelle werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit soll Ende November ein Bildband mit zahlreichen Fotos erscheinen. „Das Buch wird sehr schön“, versichert Andrea Fronzeck, Kämmerin der Amtsverwaltung Neuzelle, die mit Gabriele Werner von der Besucherinformation, sowie Ute Petzel, Bürgermeisterin von Neißemünde, die Redaktion des Bildbands bildet. Die drei Frauen hatten das große Fest Anfang September von Beginn an begleitet und nahmen nun auch Hunderte von Fotos unter die Lupe.

In dem Buch wird es so gut wie keinen Text geben, informiert Andrea Fronzeck. Lediglich ein Grußwort des Amtsdirektors Hans-Georg Köhler sowie ein Dankeschön der Redaktion seien vorgesehen. Vor allem vom viel gelobten Festumzug wird es ihr zufolge etliche Fotos geben. Nahezu jedes präsentierte historische Bild soll auftauchen. Aber auch Impressionen von dem Drumherum auf den Bühnen und an der Agrargenossenschaft sowie von der Eröffnung, dem Erntekronenwettbewerb und dem Gottesdienst seien vorhanden. Sogar die Staffelstabübergabe für das landesweite Dorf- und Erntefest auf der Grünen Woche in Berlin wurde auf den Seiten verewigt.

Verkauft wird der Bildband in der Besucherinformation auf dem Stiftsplatz. Geplant ist laut Andrea Fronzeck bislang eine Auflage von 250 Stück. Ein Nachdruck sei nicht ausgeschlossen. „Mal sehen, wie das Ganze angenommen wird.“ Was die Publikation kosten soll, das steht noch nicht endgültig fest. „Da befinden wir uns noch in der Absprache“, betont die Kämmerin.

„Ich wünsche mir, dass dieses 15. Brandenburger Dorf- und Erntefest bei Ihnen und bei den vielen Gästen in guter Erinnerung bleibt und animiert hat, wieder nach Neuzelle zu kommen“, schreibt Amtsdirektor Hans-Georg Köhler im aktuellen Amtsblatt für Neuzelle. In dem er sich auch noch einmal bei den Teilnehmern bedankt und bei den Neuzellern, „die einige Einschränkungen zu meistern hatten“.

Etwa 20 000 Gäste hatten sich am 8. September in Neuzelle von zahlreichen Künstlern unterhalten lassen. Zudem gab es vielfältige Angebote von Handwerkern, Händlern und Köchen.

All das wird sich auch auf einer Fest-DVD wiederfinden. Wann genau diese erscheinen wird, ist nach Angaben von Andrea Fronzeck noch nicht sicher. Vorgesehen ist auch hier November. Fest steht aber, dass auch dieses Angebot dann über die Besucherinformation Neuzelle zu haben ist.(ja)

Informationen zu Bildband und DVD in der Besucherinformation Neuzelle: Tel. 033652 6102