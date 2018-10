Auf dem Weg zur Pfarrerin

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Eberswalderin ist Elisabeth Koppehl voraussichtlich für zweieinhalb Jahre. In der evangelischen Stadtkirchengemeinde bereitet sich die 28-Jährige mit der praktischen Ausbildung auf ihren Beruf als Pfarrerin vor. In der Gemeinde ist sie seit Längerem erst die zweite Vikarin.

Vor drei Monaten hat sie ihren ersten Gottesdienst abgehalten. Im nächsten Sommer wird sie ihr erstes Paar verheiraten. Eine Taufe nahm sie bereits in diesem Sommer vor. „Es ist schön, ein Kind zu taufen und zu sehen, wie es weitergeht“, sagt Elisabeth Koppehl. Zweieinhalb Jahre Vikariat – für die 28-Jährige ist es eine Zeit voller Premieren.

Vor einem reichlichen Jahr kam sie für die praktische Ausbildung zur Pfarrerin nach Eberswalde. Ein halbes Jahr lang gab sie zunächst Religionsunterricht am Humboldt-Gymnasium. Seit März und noch bis Dezember 2019 ist die Vikarin neben den drei Pfarrern nun für die Gemeinde der Stadt da, der etwa 2500 Menschen angehören. Was ihr am meisten Spaß macht? „Die Menschen kennenzulernen, zu hören, was sie durchs Leben trägt“, antwortet sie.

Elisabeth Koppehl kommt aus einem kirchlichen Haushalt. Einer der drei großen Brüder macht die Ausbildung zum Pfarrer, beide Eltern sind Theologen. Ist es da nicht folgerichtig, dass die gebürtige Berlinerin, die zudem in Lutherstadt Wittenberg aufgewachsen ist, den gleichen Berufsweg eingeschlagen hat?

Ganz und gar nicht, findet die angehende Pfarrerin. Die Auseinandersetzung mit dem Glauben, auch Zweifel, seien wahrscheinlich viel stärker als bei jemandem, der vom Elternhaus in dieser Hinsicht nicht vorgeprägt ist. „Eigentlich war meine erste Idee, mal an der Uni zu arbeiten.“ Linguistik, Sprachen, das Verlagswesen habe sie interessiert.

Dass es anders kam, lag an einem Freiwilligen Sozialen Jahr in der Jugendarbeit beim christlichen Jugendverein CVJM in Görlitz. „Eigentlich dachte ich immer, dass ich alles weiß über das Thema“, sagt sie. „Dort habe ich aber gemerkt, dass das nicht stimmt – und das hat mich gewurmt.“ Aus der tieferen Beschäftigung mit der Lehre Gottes wurde ein komplettes Theologiestudium – und auch das erst einmal ohne Absichten. „Ich war lange auf dem Trip, dass ich das nur interessehalber mache“, sagt Elisabeth Koppehl. Während des Studiums in Berlin, Kiel und Leipzig engagierte sie sich aber in den Studentengemeinden und stellte fest: „Das ist ein großer Teil von gelebtem Glauben. Und das hat mir sehr gut getan.“

In der Ausbildung hält sie nun Gottesdienste und Andachten, begleitet Gesprächskreise, besucht Mitglieder der Gemeinde zu runden Geburtstagen oder zur Seelsorge. Für den theoretischen Teil verbringt sie eine Woche im Predigerseminar in Lutherstadt Wittenberg. In Eberswalde schaut sie auch ihrem Mentor Hanns-Peter Giering über die Schulter und sieht so, wie umfassend das Pfarramt ist. „Das reicht von der Beschäftigung mit baulichen Fragen der Kirche bis zur Vorbereitung von Großveranstaltungen.“

In der Stadtkirchengemeinde gab es lange keine Vikare. Mit Elisabeth Koppehl hat die Landeskirche hier nun zum zweiten Mal wieder eine Pfarr-Auszubildende eingesetzt. Pfarrer Giering weiß das zu schätzen. „Jemand Interessantes aus einer jungen Generation hier im Kollegium zu haben, weitet den Blick“, sagt er. „Man hört, was aktuell in der Ausbildung los ist – davon können wir ja auch nur lernen.“

In Eberswalde fühlt Elisabeth Koppehl sich wohl. „Es ist eine schöne, kleine Stadt, in der viel los ist.“ Weil sie gern wandert, passt auch die Umgebung. In ihrer Freizeit schreibt die künftige Pfarrerin außerdem.

Was nach Vikariat und den Prüfungen zum zweiten theologischen Examen ansteht, ist noch offen. In ihren ersten zwei Jahren als Pfarrerin wird die Landeskirche sie an einen Ort entsenden, an dem sie gebraucht wird. Noch vage denke sie über ein Auslandsvikariat nach, sagt Elisabeth Koppehl. „Es ist sinnvoll, über den Tellerrand zu gucken und zu sehen, wie die anderen es machen. Man merkt dann erst, wie man es selber macht.“