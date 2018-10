Alternativen für Umleitungen gesucht

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Alle zuständigen Behörden werden sich am 5. November zu einem Gespräch treffen, um über Alternativen bei den Umleitungsmaßnahmen im Zuge des Ausbaus der Bernauer Allee zu sprechen. Dies sagte Bürgermeister André Stahl bei einem Vor-Ort-Termin an der Mainstraße den Anwohnern zu. Der Linken-Politiker verteidigte zugleich den Bau der Ausweichstellen. „Sie sind sinnvoll, auch wenn sie nur für kurze Zeit bestehen“. Die entsprechenden Arbeiten hatten am Montag begonnen und für weiteren Ärger gesorgt. „Nach der guten Atmosphäre in der Stadtverordnetenversammlung sollte es zunächst ein Gespräch geben“, sagte Anwohner Klaus Conradi. Das Zusammentreffen mit dem Bürgermeister fand daraufhin kurzfristig statt.

Stahl betonte dabei, dass über entsprechende Anträge die Straßenverkehrsbehörde beim Landkreis Barnim und nicht die Kommune entscheidet. „Wir haben dort oft etwas beantragt, was dann abgelehnt wurde“, so der Linken-Politiker. Jüngstes Beispiel sei der geplante Übergang an der Lenastraße gewesen, der nicht genehmigt wurde. Dort werde man in Widerspruch gehen. so der Bernauer Bürgermeister.

Die Anwohner legten auch eine zweite Variante für den 2. Bauabschnitt an der Bernauer Allee (zwischen Fritz-Reuter-Straße und Elbestraße) vor. Danach sollte die Neiße-/Lahnstraße zwischen Elbe- und Hans-Sachs-Straße provisorisch mit einer Bitumendecke hergerichtet werden. Die Busse Richtung Schönow könnten dann folgendermaßen verkehren: Elbestraße-Neißestraße-Lahnstraße, dann links in die Hans-Sachs-Straße und rechts weiter in die Mittel- und Goethestraße. Die Neiße-/Lahnstraße müsste in Richtung Hans-Sachs-Straße ab Elbestraße als Einbahntraße ausgewiesen werden. Mit dieser Lösung, so die Anwohner, gebe es keinen Begegnungsverkehr in der Main- und Mittelstraße. Der Bau der umstrittenen drei Begegnungsstellen wäre somit nicht notwendig.

„Uns geht es vor allem um die Sicherheit der Kinder auf ihrem Schulweg“, betonte Conradi. Diese sei momentan, da viele Autofahrer auf die Bürgersteige fahren, nicht gegeben.