Anlieger gegen Ausbau des Schulwegs

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde/Hohensaaten (MOZ) Der bevorstehende Beschluss zum grundhaften Ausbau des Schulwegs im Ortsteil Hohensaaten am Donnerstagabend durch die Stadtverordnetenversammlung entzweit offenbar die Gemüter. Während die einen die Einhaltung des vor fast zehn Jahren geschlossenen Eingliederungsvertrags mit der Stadt Bad Freienwalde und damit auch die darin festgelegte Sanierung des Schulwegs fordern, gibt es ebenfalls Stimmen dagegen.

So wandte sich jetzt Arno Heinrich, Vorsitzender des Heimatvereins Hohensaaten, an diese Zeitung. Der Verein sei mit seinem Grundstück ebenfalls Anlieger der Schulwegs und von der vorgesehenen Maßnahme betroffen. Er kündigte an, sich vor der Stadtverordnetenversammlung mit allen Anliegern verständigen zu wollen und auch dafür zu werben, gemeinsam in der Einwohnerfragestunde aufzutreten. „Es kann doch nicht sein, dass so über die Köpfe der Betroffenen entschieden werden soll“, erklärte Arno Heinrich und fügte hinzu: „Das entspricht in keiner Weise unserem Demokratieverständnis.“

Der Heimatvereinsvorsitzende verwies in dem Zusammenhang auch auf die Ortsbeiratssitzung zu Monatsbeginn, bei der über den Ausbau des ersten Abschnitts des Schulwegs informiert worden sei. Dort hätten sich Anlieger mehrheitlich gegen das Vorhaben ausgesprochen.

Laut Beschlussvorlage soll im Schulweg ein erster und 160 Meter langer Abschnitt gebildet und auf einer Breite von 3,5 Metern ausgebaut werden. Dieser Teilabschnitt reicht vom Grundstück der Hausnummer 7 bis zur Nummer 49, also bis zur Einmündung Hohensaatener Mühlenstraße.

Begründet wird das Vorhaben seitens der Stadt mit der unbefestigten Wegdecke, die regelmäßig durch den laufenden Verkehr und durch Witterungseinflüsse stark beansprucht wird und entsprechend reparaturanfällig ist. Die Regenentwässerung erfolgt oberflächlich und entspricht nicht den heutigen Anforderungen. Das gilt ebenfalls für die Beleuchtung, die als technisch verschlissen bezeichnet wird.

Arno Heinrich zeigte sich von der bevorstehenden Beschlussfassung überrascht und kritisierte, dass der Heimatverein nicht zur Ortsbeiratssitzung eingeladen worden sei. Allerdings tagt dieser öffentlich. Entsprechend werden auch die Sitzungen bekannt gemacht.

Laut Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) sei das auf 85 000 Euro bezifferte Vorhaben – 59 500 Euro und damit 70 Prozent sind durch die Anlieger zu finanzieren – auch in den Fachausschüssen der Stadtverordnetenversammlung unterschiedlich diskutiert worden. Der Hauptausschuss habe sich letztlich aber dafür ausgesprochen, hier endlich eine Entscheidung herbeizuführen. Schließlich werde über den Ausbau des Schulwegs nun schon seit Jahren diskutiert. Denkbar, so der Bürgermeister, sei auch ein Verzicht. Aber dann sollte aus Sicht der Verwaltung der Eingliederungsvertrag entsprechend geändert werden. (azi)