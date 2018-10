Abschied vom Leben

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Thomas Dyhr wollte sein Leben, so gut es ging, weiterleben - trotz der Diagnose Krebs. Doch jetzt verließen ihn die Kräfte. Er gab seinepolitischen Ämter als Sprecher der Bündnisgrünen im Kreis und als Stadtverordneter von Bernau schweren Herzens auf.

Das Wohnzimmer ist zum Krankenzimmer umfunktioniert. Vom Pflegebett aus schaut Thomas Dyhr durch die Terrassentür auf den Garten. Er wird zu Hause palliativ betreut. Den Kontakt zu einem ambulanten Hospizdienst hat ihm Josef Keil hergestellt. Der Sozialdemokrat und er sind sich als Stadtverordnete in ihren Auffassungen zu bestimmten Fragen immer sehr nah gewesen.

Vor einem Jahr erhielt Thomas Dyhr die Diagnose Krebs. Er ging von Anfang an offensiv damit um. „Mein Beispiel erleichtert anderen Menschen vielleicht das Leben“, hoffte er damals.

Im Sommer 2017 hatte er am Drachenbootrennen in Biesenthal teilgenommen und danach immer mal wieder „ein leichtes Drücken in der Flanke“ verspürt. Zunächst glaubte er an Muskelkater vom ungewohnten Wettkampfrudern. Und Zeit, zum Arzt zu gehen, hatte er sowieso nicht. Immerhin war er für seine Partei Bündnis 90/Die Grünen als Direktkandidat zur Bundestagswahl im Wahlkreis Uckermark/Barnim I angetreten, tingelte wochenlang durchs Land, von einer Veranstaltung zur nächsten. Doch als die Wahl vorüber und die Schmerzen immer noch vorhanden waren, suchte er schließlich doch seinen Hausarzt auf. Dann ging alles ganz schnell: auffällige Blutwerte, Überweisung zu einem Facharzt, Sonografie und schließlich die Feststellung: Er hatte einen 13 Zentimeter großen Tumor im rechten Leberlappen. Der erste Therapieversuch, bei dem der linke Leberlappen wachsen sollte, um den rechten kranken zu ersetzen, ging schief. Der Tumor war nicht operabel. Eine Chemotherapie lehnte Thomas Dyhr ab. „Die erhöht nur die Wahrscheinlichkeit, im Krankenhaus zu sterben. Ich aber wollte zu Hause sterben“, sagt er.

Der 60-Jährige und seine Frau Christina entschieden sich dafür, noch eine Zweitmeinung einzuholen, wechselten vom Helios-Klinikum zur Charité. Dort boten die Ärzte Thomas Dyhr ein Strahlenverfahren an, um sein Leben zu verlängern. „Das erschien mir ganz vernünftig“, erinnert er sich. Und zunächst sah es auch so aus, als erhole er sich.

Zwar hatte der große, kräftige Mann unheimlich an Gewicht verloren, seine berufliche Tätigkeit - Thomas Dyhr ist Kriminalist - aufgegeben, doch seine kommunalpolitischen Ämter nahm er mit nahezu gleicher Intensität wie vor der Erkrankung wahr. „Solange es mein Gesundheitszustand zulässt und ich es schaffe, werde ich mich für Bernau engagieren“, beteuerte der Bündnisgrüne immer wieder. Noch im Juli konnte er sich vorstellen, zur Kommunalwahl 2019 ein weiteres Mal für die Stadtverordnetenversammlung zu kandidieren.

Doch sein Zustand verschlechterte sich. Bei einer Kontrolluntersuchung im August wurden Metastasen im ganzen Körper festgestellt. „Ich bin trotzdem sehr froh, dass ich mich für das Strahlenverfahren entschieden habe. Christina und ich hatten noch einen schönen Sommer, und ich fühlte mich halbwegs“, stellt Thomas Dyhr, Vater zweier erwachsener Kinder, zufrieden fest.

Seit gut einem Monat hütet er nun das Bett. Sein Mandat als Stadtverordneter legte er zum 30. September nieder, seine Funktion als Kreisvorsitzender der Barnimer Bündnisgrünen auch. Es sei ihm wichtig gewesen, „ein geordnetes Haus zu hinterlassen“, bemerkt er. „Ich habe nie etwas angefangen, um es dann einfach so hinzuschmeißen.“

Die Entscheidung, das Mandat niederzulegen, sei nicht leicht für ihn gewesen. „Ich habe für Kommunalpolitik gebrannt“, stellt der Bündnisgrüne mit Tränen in den Augen fest. Dreieinhalb Jahre führte er die dreiköpfige Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen/Piraten in der Bernauer Stadtverordnetenversammlung. „Wir haben uns nicht mit Kleinkram befasst, sondern wollten grundlegende Weichen für die Zukunft stellen“, nennt Dyhr seinen Anspruch. Der Druck auf die Stadt durch den Zuzug aus Berlin brauche ein Gegengewicht, ist er überzeugt. Er hätte sich gern weiter für den Erhalt von Grün- und landwirtschaftlichen Nutzflächen und gegen den Verkauf städtischer Grundstücke stark gemacht, zählt der Schönower auf. Nun wünscht er sich von den Stadtverordneten quer durch alle Parteien, dass sie „bei jeder Entscheidung die Stadt als Ganzes betrachten, zum Beispiel auch die Mieter, die in Bernau gern vergessen werden“. Er sei ein Gegner davon, „irgendwelche Klientel zu bedienen“, bekennt Dyhr. „Der Verkauf öffentlichen Eigentums ist mir ein Dorn im Auge.“

Eine Reihe von Stadtverordneten haben sich von Thomas Dyhr nach dessen Mandatsniederlegung mit netten Worten verabschiedet. Dafür ist er ihnen dankbar, ebenso wie Bürgermeister André Stahl, der dem Bündnisgrünen „einen anständigen Abschied vom Rathaus“ ermöglichte, erzählt Thomas Dyhr. Ihm bleibt nun noch eines mit seiner Frau Christina: „Wir genießen die letzte Zeit, die wir haben.“