Mit 90 immer noch fit

Christina Sleziona

Seelow (MOZ) Silbern glänzt die Ehrennadel des Kreissportbunds am Kragen von Ingeborg Grauel. Die 90-jährige Seelowerin feierte am Montag bei Kaffee und Kuchen ihren runden Geburtstag mit den anderen Mitgliedern der 15-köpfigen Seniorensportgruppe im Sitz des Kreissportbundes (KSB) im Wohnpark „Rotkäppchen“ nach, als sie mit der Auszeichnung überrascht wurde.

Mit 80 Jahren kam sie in die Gruppe, ist seit 10 Jahren Mitglied der Abteilung Breitensport des Kreissportbundes. „In dem Alter, in dem sie anfing, hören viele andere mit dem Sporttreiben auf“, betonte Annett Zimmer, die Übungsleiterin der Seniorengruppe. Wie 90 fühlt sich Ingeborg Grauel aber nicht. Der Sport hielte sie fit, so die Rentnerin. Das merken ihre Mitstreiter besonders montags bei der Seniorengymnastik, wenn sie allen davon läuft. Nur Annett Zimmer kann sie dann noch bremsen: Die Gefahr, zu hart oder ungünstig zu fallen, sei einfach zu groß, so die Übungsleiterin.

Trotzdem lässt sich Ingeborg Grauel die Leidenschaft und den Spaß am Sport nicht verderben. „Es ist nicht nur eine Frage, ob man in diesem Alter noch anfängt, Sport zu treiben, sondern auch, dass man dabei bleibt“, erklärt die Hochbetagte. Dass sie bereits seit 10 Jahren mitturnt, schreibt sie nicht nur ihrem Ehrgeiz zu. Es sind auch das respektvolle, beherzte Miteinander und das freudige Beisammensein, was sie an ihrer Sportgruppe für Senioren sehr schätzt. „Wir sind alle unterschiedlichen Charakters und trotzdem verstehen wir uns gut. Schließlich leistet jeder, was er kann und niemand wird ausgelacht oder zu mehr Leistung aufgefordert“, sagte die junggebliebene Rentnerin und bekam sogleich Zustimmung von ihren zahlreich erschienenen Sportkameraden.

Beherzte Worte und Glückwünsche kamen von KSB-Geschäftsführerin Manja Lindner, die Ingeborg Grauel feierlich zum zehnten Jubiläum eine Urkunde überreichte und ihr die silberne Ehrennadel ansteckte. „Mit ihren 90 Lebensjahren ist Frau Grauels Engagement beispiellos und die Anerkennung der Gleichgesinnten sehr groß“, gratuliert sie herzlich. Die Liebe zum Sport sowie die Strebsamkeit der Rentnerin seien eine Botschaft dafür, dass „Sport in jedem Alter möglich ist und ältere Menschen ein fester Bestandteil der modernen Sportgesellschaft sind.“

Was die nächsten zehn Jahre bringen werden, weiß Ingeborg Grauel nicht. Klar ist jedoch, dass sie auch weiterhin ihrer Leidenschaft für Sport in der Seniorengruppe nachgehen möchte. „Bis ich 100 werde“, verspricht die fitte Rentnerin verschmitzt. Als Ansporn dafür habe sie nämlich schon einen Blick auf die goldene Ehrennadel geworfen.