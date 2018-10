Mehr 30er-Zonen für Panketal

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Verkehrsaufkommen, Beschaffenheit der Fahrbahnen und Geschwindigkeiten, mit denen gefahren wird, sind die Hauptfaktoren für Schallemissionen. In Panketal lassen sich durch gute Rad- und Fußwege, schnell erreichbare Nahverkaufs- und Verkehrsverbindungen diese Werte auf lange Sicht senken, so das Büro Hoffmann-Leichter Ingenieurgesellschaft mbH. Es hat Messungen und Berechnungen vorgenommen, um die dritte Stufe des Lärmaktionsplans einzuleiten. Die Gemeindevertretung folgte den Hinweisen.

Demnach ist die Betroffenheit der Einwohner an der L200 mit über 65 Dezibel am größten. Auch von der Autobahn schwappt der Krach herüber. Innerhalb von 24 Stunden rollen gut 11 000 Fahrzeuge durch das Dorf Schwanebeck. Daher wird für diesen Bereich eine auch am Tag durchgängige Tempo-30-Zone empfohlen. Bisher gilt diese nur nachts am Dorfanger.

Auf der L 314 Bernauer Straße wird nachts von 6 bis 22 Uhr Tempo 30 empfohlen. Durch Alt-Zepernick und hin zur Bucher Straße sollte dies ebenso gelten. Die Straßenverkehrsbehörde habe mit der Ablehnung von Tempo 30 in diesem Bereich nicht den Ermessenspielraum ausgeübt, hieß es von den Planern. Hier solle die Gemeinde nachfassen, so der Rat. Auch die Anrainer müssten aktiver werden, betonte Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD).

Kritisch hinterfragten einige Gemeindevertreter, ob die Messungen während der mehr als einjährigen Sperrung der L 314 durch den Brückenbau durchgeführt worden seien. Da es sich nur um marginale Abweichungen zu Messungen von 2012 handele, sei das nicht von Belang, so die Antwort aus der Verwaltung. Die Planer empfahlen, einen Prüfauftrag für die L314 an die Straßenverkehrsbehörde zu übergeben und die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 weiter in Betracht zu ziehen. Ein Lkw-Fahrverbot sei hingegen infolge des niedrigen Schwerverkehrsanteils nicht zweckmäßig.

Die Autobahnen A11 und 10, die über das Gemeindegebiet verlaufen, bündelten weitestgehend den Großteil des übergeordneten Verkehrs, heißt es in der Studie. Die Nachtabschaltung der Lichtsignalanlage am Knotenpunkt Alt Zepernick/Schönower Straße werde mit gutem Erfolg praktiziert.

Die Lärmkartierung der Stufe 3 für Hauptverkehrsstraßen wurde insgesamt aktualisiert. Sie soll auch nach Veröffentlichung des Beschlusses für einen Monat öffentlich einsehbar sein. Außerdem ist eine Bürgerinformationsveranstaltung geplant. Der Termin steht noch nicht fest.

Die Eisenbahnstrecke der Stettiner Bahn zählt als kartierungspflichtige Hauptlärmquelle. Allerdings ist hierfür das Eisenbahn-Bundesamt zuständig.