Mit der Lizenz zum Trauen

Julia Lehmann

Wriezen (MOZ) Das Standesamt in Wriezen hat wieder Unterstützung. Im Krankheits- oder Urlaubsfall vertritt ab sofort Ulrike Kalies die Hauptstandesbeamtin. Die 38-Jährige ist eigentlich an anderer Stelle im Haus beschäftigt. Ab sofort trifft man sie auch in Zimmer 12 der Stadtverwaltung an.

Ulrike Kalies ist hauptsächlich Finanzverwalterin in der Wriezener Stadtverwaltung. Bei Bedarf vertritt sie darüber hinaus im Liegenschaftsamt und nun auch im Standesamt. Am Montag war die 38-Jährige offiziell von Bürgermeister Karsten Ilm bestellt worden, ist jetzt also vertretungsberechtigt. Seit April wurde Ulrike Kalies eingearbeitet und besuchte für ihre neue Aufgabe auch die Akademie für Personenbestandswesen in Bad Salzschlirf (Hessen). Für die benötige Qualifizierung, sagt Wriezens Bürgermeister Karsten Ilm (CDU).

Ganz nüchtern betrachtet, ist die Aufgabenerweiterung durch die Vertretungsregelung entstanden. Als die Standesbeamtin jüngst in den Ruhestand ging, rückte ihre Stellvertreterin nach. Peggy Mix ist nun die Hauptstandesbeamtin in Wriezen, Ulrike Kalies vertritt sie im Urlaubs- oder Krankheitsfall. „Absolut wichtig“, sagt Karsten Ilm. Fallen beide aus, greift die Stadt auf eine Kooperation mit dem benachbarten Amt Barnim-Oderbruch zurück. Die Stelle im Standesamt sei somit ersetzt, sagt Karsten Ilm. Durch „Umstrukturierung der anderen Arbeitsgebiete“, sagt er, wolle man so die gleiche Arbeit stemmen.

Bei standesamtlichen Angelegenheiten müssen häufig Fristen eingehalten werden. Als Beispiel nennt der Bürgermeister Sterbefälle, die spätestens drei Tage nach dem Tod durch das Standesamt beurkundet werden müssen. Genauso ist das Standesamt für die Ausstellung von Einträgen im Geburtenregister, bei Scheidungsangelegenheiten oder namensrechtlichen Erklärungen zuständig.

Damit räumt er gleichzeitig mit einem Klischee auf: Standesbeamte sind nicht nur für Trauungen zuständig. Zwei von 31 Trauungen in diesem Jahr hat Ulrike Kalies vollzogen. Im Vorfeld sei sie sehr aufgeregt gewesen, sagt die zierliche Frau. Als die Brautleute dann vor ihr standen, stellte sie jedes Mal fest, dass diese noch aufgeregter waren, erzählt die Mutter zweier Kinder. „Ist schon ein tolles Gefühl, eine Ehe zu schließen“, sagt Ulrike Kalies. Wichtig findet sie, dass man das, was man als Standesbeamtin in die Trauformel nimmt, auch so meint.

Die gebürtige Wriezenerin und ihr Mann haben sich in diesem Jahr ebenfalls das Ja-Wort gegeben, allerdings nicht im Wriezener Standesamt. In ihrer Freizeit ist Ulrike Kalies übrigens im Harnekoper-Sternebecker Carnevalclub aktiv.

Weil sich die nächstgelegene Geburtsstation im Strausberger Standort des Krankenhauses Märkisch-Oderland befindet und immer das örtliche Standesamt zuständig ist, gehen die meisten Geburtsbeurkundungen aus der näheren Umgebung dort ein. In diesem Jahr gab es in Wriezen allerdings zwei Hausgeburten, berichtet Ulrike Kalies.

Als Standesbeamtin muss sie alle Geburts-, Sterbe- sowie Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister weiterführen. Das älteste Geburtsregister stammt von 1908 und besteht noch in Papierform. Seit 2009 gibt es eine elektronische Datenbank.