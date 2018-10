Sterbebegleiterin mit viel Herz

Doris Steinkraus

Letschin (MOZ) In diesem Jahr begeht der ambulante Hospiz- und Pallativdienst Märkisch-Oderland unter dem Dach des Diakonischen Werkes sein 20-jähriges Bestehen. Er lebt von dem Einsatz seiner 76 Ehrenamtlichen. Liselott Jehser aus Letschin ist eine von ihnen.

Die rüstige Seniorin empfängt mit einem breiten Lächeln. Flink flitzt sie noch schnell durch ihr Wohnzimmer, legt ihre morgendliche Zeitungs-Lektüre beiseite und plaudert sofort über Neuigkeiten aus dem Ort. Man mag kaum glauben, dass sie 80 Jahre alt ist. Ihre Lebensfreude und ihr Frohsinn wirken ansteckend. „Ich bin schon immer ein positiver Mensch gewesen“, sagt sie lachend. Sie sei glücklich, dass es ihr bis heute so gut gehe, sie kaum Gebrechen habe, keine Pillen schlucken muss, stattdessen anderen zur Seite stehen kann.

Seit zehn Jahren wirkt Liselott Jehser im Ambulanten Hospiz- und Pallativdienst des Diakonischen Werkes mit. Dorothea Giese, die einst den Dienst mitgründete und aus Letschin stammt, habe sie überredet. „Ich dachte, gut, da kann ich etwas zurückgeben“, sagt die Seniorin. Erfahrungen habe sie bis dahin nicht gehabt, war jedoch mit dem Thema Sterbebegleitung durchaus vertraut, pflegte sie doch beide Eltern bis zu ihrem Tod zu Hause.

Liselott Jehser lebte mit ihrem Mann Günter lange in Neuenhagen bei Berlin. Das Paar betrieb von 1964 bis 1983 dort eine Bäckerei. Dann zog die Familie nach Strausberg. Beide waren bis zur Rente noch in verschiedenen Jobs tätig. Bereits 1979 hatten sie eine alte Bauernwirtschaft in Wilhelmsaue gekauft, bauten sie aus und zogen 1995 dort hin. Als ihr Mann erkrankte, gaben sie die Wirtschaft auf, zogen in die alte Schule von Letschin, in der barrierefreie Wohnungen geschaffen wurden.

2017 starb ihr Mann. Da wirkte sie schon viele Jahre im Hospizdienst, dem sie noch lange treu bleiben will. „Ich sitze am Bett, ich höre zu, halte die Hand“, erzählt sie. Manche begleite sie Monate oder auch Jahre. Bei anderen bleibe nicht viel Zeit. Fuhr sie anfangs auch noch in andere Dörfer, beschränkt sich ihr Einsatz heute ausschließlich auf das Haus „Hanna“ im Ort. Von der Koordinatorin des Hospizdienstes, Monika Hickstein, bekomme sie die Anfragen, wenn Begleitung gewünscht wird. Sie könne sich stets aussuchen, ob sie das übernehmen will. „Ich habe noch nie jemanden abgelehnt“, erklärt die resolute Rentnerin. Selbst, wenn Menschen schon apathisch vor sich hindämmern, würden sie die Nähe spüren. „Sie werden ruhiger, wenn ich vorlese, singe oder auch bete“, erzählt die Christin. Wobei es für sie völlig unerheblich sei, ob die ihr Anvertrauten kirchlich oder atheistisch geprägt sind. Sie erlebt, wie wichtig es für die Sterbenden ist, bis zum Schluss in heimischer Umgebung zu bleiben und jemanden an der Seite zu haben. Mitunter würden auch herzliche Kontakte zu Angehörigen entstehen, die oft weit weg wohnen und dankbar sind, dass jemand vor Ort ist.

Für sie sei dieses Ehrenamt auch ein Jungbrunnen, und sie sehe darin überhaupt keinen Widerspruch zur Aufgabe einer Sterbebegleiterin. „Auch Sterbende wollen lachen, fröhliche Stunden erleben“, weiß sie aus ihrer Arbeit. Wenn sie dies geben könne, sei das für sie der schönste Lohn. Natürlich sei da immer auch bei ihr selbst Trauer, wenn die Menschen dann gehen. Doch sie selbst habe schon oft loslassen müssen, von geliebten Menschen, von vertrauten Umgebungen. Das helfe ihr sehr. Und dann habe sie schließlich noch die vielen anderen Termine, bemerkt sie und zeigt auf ihren Kalender. Jeder Tag ist ausgefüllt. Sie besucht zwei Sportgruppen, geht zu Veranstaltungen, hilft auch mal den Nachbarn im Haus. „Bewegung ist Gesundheit“, beschreibt sie ihre Lebensmaxime. Aus all den fröhlichen Dingen des Alltags schöpfe sie letztlich die Kraft für ihr Ehrenamt.

Festgottesdienst, 20 Jahre Ambulanter Pallativ- und Hospizdienst MOL, 2. November, 19 Uhr, Stadtpfarrkirche Seelow, Kontakt unter Tel. 03341 3059032, Internet: www.diakonie-ols.de