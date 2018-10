Spekulationen um Tod eines polnischen Polizisten

Dietrich Schröder

Gorzów/Stettin (MOZ) Zu einem spektakulären Vorfall bei der polnischen Polizei, der im Sommer für Schlagzeilen sorgte, gibt es überraschende neue Darstellungen. Zur Erinnerung: Bei einer Dienstberatung, die Polizisten aus der Wojewodschaft Lebuser Land im Juni an der Ostsee durchführten, war der Chef der regionalen Einheit zur Terrorbekämpfung, Adam Pawlak, aus einem Fenster gefallen und gestorben.

Da der Vorfall am Rande einer nächtlichen Feier stattfand, bei der laut Berichten viel Alkohol konsumiert worden war, hieß es zunächst, dass der 47-Jährige betrunken aus dem Fenster gestürzt sei. Grund zu dieser Darstellung gab es auch, weil tags darauf der damalige Kommandeur der Wojewodschaftspolizei, Jaroslaw Janiak, sein Stellvertreter Piotr Fabijanski sowie zwölf weitere hohe Beamte vom Dienst suspendiert wurden. Dazu gehörte auch der damalige Chef der Polizei des Kreises Słubice, Jacek Gralak.

Den Beamten wurde von Polens Innenminister Joachim Brudzinski vorgeworfen, dass sie sich am Morgen nach dem Vorfall einer Alkoholkontrolle verweigert hatten. Die Kontrolle hatte eine Stettiner Staatsanwältin angeordnet, um den Vorfall zu untersuchen.

Laut jetzigen neuen Berichten polnischer Medien könnte sich der Vorfall aber auch anders zugetragen haben. Pawlak habe kaum Alkohol getrunken, stattdessen sei ihm schlecht geworden, weil er möglicherweise einen Gehirnschlag oder einen Kollaps erlitten habe, schreibt das Internet-Portal „Wirtualna Polska“. Es beruft sich auf Zeugen aus Polizeikreisen. „Der 47-Jährige könnte das Fenster geöffnet haben, um frische Luft zu bekommen und dabei den Schlag erlitten haben. Vielleicht war er schon tot, als er herausfiel“, mutmaßt die Zeitung „Gazeta Lubuska“.

Einen weiteren Grund für solche Spekulationen bietet auch der Umstand, dass die Staatsanwaltschaft Stettin in dem Fall noch immer ermittelt, obwohl der Tote schon wenige Tage später beerdigt worden war. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Joanna Biranowska-Sochalska, verweist lediglich darauf, dass sie „die neuen Angaben nicht bestätigen kann“.

Die Tatsache, dass 14 hohe Beamte auf einen Schlag ihre Posten verloren, hatte freilich von Anbeginn für Verwunderung gesorgt. „In Deutschland wäre so etwas nicht denkbar“, sagt ein Brandenburger Polizeibeamter, der einige der Suspendierten aus der Zusammenarbeit kennt. Da Innenminister Brudzinski ein enger Vertrauter des Chefs der Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, ist, wird östlich der Oder gemutmaßt, dass er ein Exempel statuieren wolle, um seine Entschlossenheit gegen Missstände zu beweisen.

Pikant ist in diesem Zusammenhang freilich eine andere neue Enthüllung der Medien. Im März hatte Brudzinski dafür gesorgt, dass einer seiner Vertrauten zum Wojewoden in der Region Westpommern wurde. Der 44-jährige Tomasz Hinc war zuvor Vizevorstand des staatlichen Chemiekonzerns „Grupa Azoty“. In seiner neuen politischen Funktion bezieht er ein deutlich geringeres Gehalt. Jetzt wurde bekannt, dass Hinc monatlich 15 000 Euro von seiner früheren Firma zusätzlich erhielt. Dazu erklärte Brudzinski nur, dass es sich um eine „reguläre Abstandszahlung“ handele.