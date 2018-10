Keine Dürrehilfe für Neuzeller Agrargenossenschaft

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Die Erntebilanz der Agrargenossenschaft Neuzelle in diesem Jahr sieht alles andere als gut aus. Doch trotz der massiven Einbußen aufgrund lang anhaltender Trockenheit wird es für das Unternehmen keine Dürrehilfe geben. Bleibt die Hoffnung auf ein besseres Jahr und mehr Regen.

„Den Regen brauchen wir ganz dringend“, betont Heidi Wittgen, die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Agrargenossenschaft Neuzelle. Die Niederschläge am Montag und am Dienstag waren lange ersehnt und sind bisher nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber immerhin, ein wenig Hoffnung nach der langen Trockenheit keimt auf. Das meiste Wintergetreide ist nämlich schon gesät. Das letzte Saatgut kommt Heidi Wittgen zufolge in dieser Woche in den Ackerboden. Dann sind 1800 Hektar von insgesamt 2000 Hektar, die die Agrargenossenschaft Neuzelle für Getreideanbau nutzt, bestellt. Und die Samen von beispielsweise Roggen, Wintertriticale und Winterraps brauchen dringend Wasser.

Das hat in den vergangenen Monaten gefehlt. Das Resultat der langen Dürreperiode? Hohe Ernteeinbußen – bundesweit, landesweit, auch in Neuzelle. Wobei das ganze Drama schon im vergangenen Herbst begann, wo es aus laut Heidi Wittgen außergewöhnlich nass war, sodass die Felder erst später bestellt werden konnten. Das Getreide hatte also weniger Zeit zu wachsen und dann kam die Trockenheit dazu. Die Agrargenossenschaft Neuzelle spricht von 10 bis 50 Prozent Ertragsausfällen, je nach Getreideart variiere der Verlust. Lediglich beim Mais fiel die Ernte noch relativ gut aus. „Die diesjährige Getreideernte war so dürftig, dass die Menge allein nicht für unsere Tiere ausreichen würde“, sagt Heidi Wittgen. Die bekommen nun unter anderem mehr Mais zu fressen.

Doch das Getreide aus Neuzelle wird nicht nur als Futtermittel verwendet. „Den Roggen verkaufen wir auch“, erklärt die stellvertretende Vorstandsvorsitzende. „Doch in diesem Jahr konnten wir unsere Kontrakte nicht erfüllen.“ Die Ernte hat schlicht nicht ausgereicht, um die vereinbarten Mengen an Vertragspartner im Land zu liefern. Im Normalfall könnte das auch Vertragsstrafen nach sich ziehen, da hilft auch keine außergewöhnliche Witterung als Entschuldigung. Vertrag ist Vertrag. Aber die Partner hätten sich Heidi Wittgen zufolge kulant gezeigt. Der noch fehlende Roggen wird im nächsten Jahr zum bereits vereinbarten Preis von 2018 verkauft. Und der war laut Agrargenossenschaft eher niedrig. Nun steigt er aufgrund der Rekordverluste an. Doch davon werden die Neuzeller Bauern dann nichts haben.

Natürlich gehen nun auch im Vorstand der Agrargenossenschaft die Diskussionen über Getreidesorten los, die Hitze und Trockenheit künftig besser verkraften. Doch von heute auf morgen werden da keine Entscheidungen gefällt.

Dürrehilfen vom Land kann die Agrargenossenschaft Neuzelle nicht in Anspruch nehmen. Sie hat zwar große Ernteausfälle zu beklagen, aber die sind im Endeffekt zu gering, um staatliche Hilfen zu beantragen. „Wir haben im Durchschnitt keinen Ertragsausfall von 30 Prozent“, erklärt Heidi Wittgen. In Neuzelle liege man – wenn man die gesamte Ernte betrachtet – bei gut 28 Prozent. Somit fehlen zwei mickrige Prozentpunkte. Bis Mitte Oktober hätte man die Soforthilfe beantragen müssen. Der Kreisbauernverband hatte bürokratische Hürden und unflexible Fristen bei der Beantragung von Hilfen kritisiert. Nur eine Handvoll Betriebe hätte letztlich offiziell nach der Dürre-Soforthilfe gefragt.

Bei der Agrargenossenschaft Neuzelle stecken die Verantwortlichen ihre Köpfe aber nicht in den Sand. Denn wie sagt eine alte Bauernregel? „Zu Ende Oktober Regen bringt ein fruchtbar Jahr zuwegen.“