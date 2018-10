Straßenbau in Eigenregie

Kerstin Ewald

Werneuchen (MOZ) Anwohner in Alt-Stienitzaue wollen ihre Sandwege in Eigenregie ausbauen. Wenn die Stadtverordneten mit einem „Sperrvermerk“ die im Haushalt für den geplanten Straßenbau eingestellten Gelder einfrieren, haben die Stienitzauer bald viel zu tun: Straßenbau selbst gemacht.

Die Straßen in Stienitzaue sind die nächsten. Die Nachricht hatte sich sich bei den Bürgern in der Siedlung herumgesprochen, als die Stadt 2017 die Reihenfolge für den Straßenbau umstellte. „Grundhafter Ausbau“ heißt in der Fachsprache die hochwertige Sanierung von Straßen – in Stienitzaue geht es um Sandwege. Der Erlenweg sollte zuerst aufgemodelt werden. Dass dies teuer werden könnte für die Grundstücksbesitzer, dämmerte den meisten, als im März ein teures Entwässerungskonzept für Stienitzaue im Bauausschuss besprochen wurde. Die Leute waren alarmiert.

Im gleichen Jahr versuchten Anlieger der Werneuchener Goethestraße – wie sie gegenüber dem RBB-Fernsehen erklärten – eine „Luxussanierung“ ihrer Straße abzuwehren. Rund 13 000 Euro sollten dort Eigentümer eines 800 Quadratmeter großen Grundstückes zahlen. Die Beträge hatten sich empörte Aktivisten sogar an ihren Gartenzäunen gepinnt. Trotz der Proteste wurde dort ausgebaut. Soviel zur Vorgeschichte.

Als die Leute in Alt-Stienitzaue nun Wind von den geplanten Straßenbaumaßnahmen bekamen, schlossen sich einige von ihnen zusammen und gründeten im März eine Interessengemeinschaft. Und die legte gleich mit Volldampf los: Noch in der ersten Gründungsphase liefen die Aktivisten von Tür zu Tür für eine Umfrage. „Uns ist es gelungen, in einer Woche 324 Personen in Alt-Stienitzaue zu befragen, die 147 Grundstücke vertreten“, erzählt Wolfgang Reichert stolz und zitiert dabei aus einer Tabelle. Er ist Leitungsmitglied der Interessengemeinschaft (IG) Stienitzaue. 81 Prozent der Nachbarn wünschten bei dieser Umfrage eine „dauerhafte Verbesserung der Straßenführung“. Außerdem, auch dies ein Ergebnis, reicht für96 Prozent ein Standard wie im benachbarten Gingsterweg aus. Inzwischen ist viel passiert.

Die IG war gerade gegründet, da berief Bürgermeister Burkhard Horn eine paritätisch besetzte Arbeitsgruppe ein. Drei Vertreter der IG sollten zusammen mit drei Stadtverordneten und drei Mitarbeitern der Verwaltung eine mehrheitsfähige Lösung für Stienitzaue erarbeiten. Einen durchschlagenden Erfolg brachte das Gremium noch nicht. Immerhin, so berichten Bürgermeister Horn und Reichert übereinstimmend, hatte man sich auf ein Regenwasserkonzept einigen können. Eine „Muldenversickerung“ scheint fachgerecht und für Stienitzaue ausreichend zu sein. „Das spart viel Geld“, weiß Horn.

„Wir wollen so gut wie nötig, nicht so gut wie möglich bauen“, erläutert Reichert den Leitgedanken seiner Initiative. Die Befestigung des Gingsterweges dient als Vorbild. Im Vergleich zu einem „grundhaften Ausbau“, wie ihn die Stadt Werneuchen in der Regel durchführt, wollen die selbstorganisierten Stienitzauer an vielen Enden einsparen, auch bei den Planungskosten. Außerdem könne ein neuer Belag – sofern eine Tragfähigkeitsprüfung dies erlaubt – direkt auf das vorhandene Material aufgebracht werden. Ob das möglich ist, hängt von den Belastungen der Straße ab. „Wir müssen auch eine Verkehrszählung machen lassen,“ sagt Reichert, der sich mit seinen Mitstreitern inzwischen bei Gesprächen mit vielen Fachleuten schlau gemacht hat. Auch mit terminlicher Flexibilität könnte man vielleicht etwas sparen.

„Unsere Hauptmotivation war es nicht die Verbesserung unserer Straßen zu verhindern, sondern lediglich, Kosten zu reduzieren“, erklärt der pensionierte Maschinenbauingenieur. „Der Preisindex ist derart gestiegen, dass wir bei der Variante ungeheure Beteiligungsbeträge befürchten müssen“, so Wolfgang Reichert und verweist dabei auf Nachbarn, die sehr wenig Geld haben.

Zumindest der Bürgermeister hat inzwischen Vertrauen geschöpft und kann sich eine Sanierung in Eigenregie der Bürger von Alt-Stienitzaue vorstellen. „Gehobene Instandhaltung“ ist der Begriff, der im Rathaus verwendet wird, für die abgespeckte Ausbauvariante, die sich Anlieger dort wünschen. „Am Anfang – ich bin ehrlich – habe ich auch gedacht, dass die Bürger in Stienitzaue überhaupt keine Straße bauen wollen“, so Horn in der letzten Bauauschusssitzung: „Genau das unterstelle ich nun nicht mehr.“ Das Stadtoberhaupt nimmt die Interessengemeinschaft als äußerst arbeitsam wahr und erklärt sich bereit, das Risiko einer Zusammenarbeit zu tragen. Er spricht damit auch indirekt für einen „Sperrvermerk“, der schon im Bauausschuss befürwortet wurde – wenn auch mit sehr knapper Mehrheit. Dieser würde den Bürgern bis Juni 2019 Zeit geben, ihre kostensparende Variante der Instandhaltung vorzubereiten.

Doch die IG hat auch Widersacher. Andreas Pieper, Stadtverordneter und Mitglied im Bauausschuss hat Bedenken und deshalb dem „Sperrvermerk“ nicht zugestimmt. Er bezweifelt, dass die Initiative Anwohner in Stienitzaue ausreichend repräsentiert und konstatiert „Intransparenz“ auf Seiten der IG. Außerdem sind für ihn viele finanziellen Fragen nicht geklärt, so dass er befürchtet, dass die Stadt auf beispielweise auf späteren Gewährleistungskosten für mangelhaft sanierte Straßen sitzen bleiben könnte. Trotz allem will er für unkonventionelle Lösungen offen bleiben. Ob die IG seine Zweifel ausräumen kann, wird sich in Zukunft zeigen. Bei einer Anliegerversammlung am Donnerstag im Adlersaal wird die Debatte weitergehen.