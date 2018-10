Bürgermeister mit Tochter vorn

MOZ

Wriezen (MOZ) Das alljährliche und beliebte Schießen um den Partnerpokal stand am Sonnabend bei der Schützengilde Wriezen 1585 auf dem Programm. Dabei handelt es sich um einen Wanderpokal, um den sich diesmal 32 Mitglieder und Nichtmitglieder der Gilde – damit also 16 Paare – bewarben, berichtete jetzt Mareen Woike, die erst kürzlich proklamierte Schützenkönigin der Gilde.

Geschossen wurde bei dem Wettbewerb auf der Vereinsanlage im Lüdersdorfer Weg mit dem Gewehr sitzend aufgelegt auf eine Scheibe in 50 Meter Entfernung. Jeder Teilnehmer hatte dafür zehn Schuss. Das Schießen ging sehr diszipliniert und zügig vonstatten, freute sich nicht nur Mareen Woike. Denn so konnten die Schützen und ihre Familienmitglieder und Bekannten nach dem Schießen frisch gebackene Kuchen und die selbst gekochte Soljanka genießen.

In der Zwischenzeit übernahmen Vorstandsmitglieder und Helfer die Auswertung des Wettbewerbs und auch gleich das Ausdrucken der Urkunden. Nicht nur zur eigenen Überraschung konnte der Kommandant der Schützengilde Norbert Käpernick den Partnerpokal für 2018 dann an Wriezens Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) und seine Tochter Emilia überreicht werden. Beide hatten erstmals gemeinsam an dem Wettbewerb teilgenommen. Platz zwei belegten Norbert und Angelika Käpernick. Heinz Hiller und Jürgen Stärke kamen auf Platz drei.

In der Einzelwertung der Männer holte sich Norbert Käpernick den Sieg. In der Einzelwertung der Frauen gelang dies Milan Baumgarten, der Enkeltochter des Kommandanten.

Weitere Informationen zur Schützengilde sind im Internet unter 1585evwriezen.beepworld.de zu finden.