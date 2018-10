Der ungekrönte König der Kirchen

Goldene Hände: Der Angermünder Kunstschmied Wilfried Schwuchow gestaltet die Krönung für die Barockkirche in Berlin-Buch, die ihren Turm wieder erhalten soll. Mitglieder des Fördervereins besuchten den Tüftler mit den goldenen Händen in seiner Werkstatt. © Foto: Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Der Angermünder Kunstschmied Wilfried Schwuchow arbeitet derzeit am Entwurf der Krönung für den Wiederaufbau des Turms der Schlosskirche Berlin-Buch. Rund 150 Krönungen und Kirchturmuhren hat der leidenschaftliche Restaurator schon gebaut.

Er setzt allem die Krönung auf. Kirchen, Schlösser, Rathäuser, Uhren - was Wilfried Schwuchow anfasst, verwandelt sich unter seinen Händen von rostigem Schrott in goldenen Prunk, von vagen Spinnereien in Aufsehen erregende Projekte. Der 75-jährige Kunstschmied ist ein Tausendsassa und Visionär, der sich mit Gewöhnlichem nie zufrieden gibt. Vom Pokal der deutschen Einheit bis zur größten Taschenuhr der Welt reichen seine Unikate.

In seiner Angermünder Werkstatt und auf dem Hof drängeln sich Modelle, fertige Kunstwerke und angefangene Arbeiten nebeneinander. Wilfried Schwuchow bringt das kreative Chaos nicht aus der Ruhe. Er braucht die Maschinen, Werkzeuge, Materialien und halbfertigen Arbeiten, den Geruch von Metallspänen und Maschinenöl, den Glanz von Kupfer und Gold, die Hitze des Schmiedefeuers und den Klang von Hammer und Amboss wie ein Lebenselixir als Kraftquelle und ständige Inspiration. Inzwischen hat der 75-Jährige, der nach einem Schlaganfall trotzdem wieder wie eh und je in Blaumann und Lederschürze jeden Tag in der Werkstatt arbeitet, tatkräftige Unterstützung. Er hat seinen Sohn Paul ausgebildet und weiht ihn in die Geheimnisse der Schmiedekunst und Restauration ein.

Momentan investieren Vater und Sohn Kraft und Herzblut in die Krönung für die Schlosskirche in Berlin-Buch. Hier will ein rühriger Förderverein den Kirchturm der denkmalgeschützten Barockkirche wieder aufbauen, der am 18. November 1943 nach einem britischen Fliegerangriff brennend in das Kirchenschiff stürzte. 2,4 Millionen Euro werden für den Wiederaufbau des Turms benötigt. Fördermittel unter anderem aus dem Vermögen der DDR-Parteien, stehen in Aussicht. 500 000 Euro Spenden hat der 218 Mitglieder zählende Förderverein schon durch Benefizaktionen sammeln können, doch der Weg ist noch weit.

Während man in Berlin noch eifrig dabei ist, Planungen, Baugenehmigungen, Finanzierungskonzepte, Fördermittelanträge und Spendenakquise voranzutreiben, ehe überhaupt der erste Stein für den Turmbau bewegt werden kann, legt gut 100 Kilometer entfernt, im kleinen Angermünde, ein kleiner Mann schon mal eifrig los und baut Modell und Entwurf der Krönung mit Kreuz und Kugel für den Kirchturm. Sieben Meter hoch soll der Turm-Aufsatz gen Himmel ragen und die Kugel golden am Himmel leuchten, malt Wilfried Schwuchow seine Vision aus. Einen Auftrag für das Kunstwerk hat er zwar noch nicht, seinen Eifer bremst das keinesfalls. Er tüftelt aus reiner Leidenschaft. „Ich finde das Projekt großartig, einer so schönen Kirche mitten in Berlin wieder die Krönung aufzusetzen. Wie sie aussehen könnte, will ich schon mal zeigen“, schwärmt Schwuchow und hatte jüngst den Berliner Förderverein bei sich in der Werkstatt zu Besuch. Heinz Marciniak, Mitglied im Förderverein, ist alter Angermünder und kennt Wilfried Schwuchow noch aus seiner Schulzeit. So brachte er den Förderverein und den Restaurator zusammen.

Schwuchow ist in der Szene der Kirchenretter, Restauratoren und Förderer längst eine bekannte Größe. In Berlin und Brandenburg hat er schon Dutzende Kirchen gekrönt, unter anderem die bekannte Nikolaikirche in Berlins Mitte. Die Barock-Kirche in Buch reizt den begnadeten Restaurator ganz besonders. In Berlin gibt es über 500 Kirchen, aber nur vier Barockkirchen.

Der Vorsitzende des Fördervereins Hermann Kleinau und die Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde, Cornelia Reuter sind beeindruckt vom ansteckenden Idealismus und der traditionellen handwerklichen Kunst des Angermünder Schmieds. Für die Krönungskugel wird Kupferblech mit tausenden Hammerschlägen auf zwei Millimeter Stärke bearbeitet und in Form gebracht. Im Inneren sorgt ein Stahlkern für Stabilität. Um das Monstrum auf dem Hof bewegen zu können, konstruierte Wilfried Schwuchow eigens Kran und Wagen. Auch eine Hülse für Zeitzeugendokumente, die traditionell zur feierlichen Krönung eingelassen werden, würde der Kunstschmied vorsehen.

Schwuchow ist kein reiner Auftragshandwerker. Kommt ihm eine Idee, hat er einen Traum, muss er loslegen und feilt solange an seinen Stücken, bis sie seinen hohen Ansprüchen und übersprudelnden Phantasien genügen. Irgendjemand wird sich irgendwann schon dafür begeistern können. So fertig Sohn Paul eine Uhr mit Angermünder Wahrzeichen, wie Marienkirche, Kloster und Pulverturm als Souvenir oder als Gastgeschenk. Wie man die Schablonen aus Kupferblech per Hand schmiedet, hat ihm sein Vater Wilfried beigebracht.

Sogar an Wladimir Putin hat Schwuchow schon gedacht. „Der russische Botschafter suchte mich mal auf, weil er über die Jägerschaft hörte, dass ich auch Gewehre reparieren kann. Ich flickte seine Flinte gegen ein Reh als Bezahlung, dass er in Finnland erlegte“, erzählt Wilfried Schwuchow spitzbübisch. Nun hat der Angermünder Schmied also sogar Kontakte zum Kreml und entwarf ein prunkvolles Souvenir für Russlands Staatschef. „Vielleicht kommt Putin mal nach Angermünde“, zwinkert Schwuchow schelmisch.