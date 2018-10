Kreis will Windrad-Orten helfen

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Der Landkreis will Kommunen, die besonders vom Windradbau betroffen sind, künftig stärker unterstützen. Gegebenenfalls auch mit Zuwendungen für Planungsleistungen. Landrat Gernot Schmidt (SPD) erhielt im Kreistag bei einer Probeabstimmung dafür Rückenstärkung.

Vor allem die ländliche Region in Märkisch-Oderland ist vom massiven Ausbau der Windkraft stark betroffen. Mehrere Bürgerinitiativen machen seit Monaten mobil, weil sie mit weiteren Windrädern vor ihrer Haustür ihre Lebensqualität stark beeinträchtigt sehen. Am Tag der Kreistagssitzung war der neue Teilplan Windenergie veröffentlicht worden und damit in Kraft getreten. Mehr als vier Jahre dauerte das Verfahren. Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft, zu der Märkisch-Oderland, Oder-Spree und die Stadt Frankfurt gehören, beschäftigte sich vier Jahre mit dem Dokument. Zweimal war der Entwurf zurückgestellt worden, weil es Hunderte Hinweise und Einsprüche von Bürgern gab. Der Teilregionalplan bestimmt, wo weitere Windräder gebaut werden dürfen. Das sind vielfach Flächen, die sich an bestehende Windparks anschließen.

In mehreren Bürgerversammlungen, so in Sachsendorf und Müncheberg, sicherte Landrat Gernot Schmidt, der Vorsitzender der Regionalversammlung ist, den Bürgern Unterstützung zu. „Wir müssen als Kreis den besonders stark betroffenen Kommunen zur Seite stehen“, appellierte Schmidt an die Abgeordneten.

Er wollte zunächst, dass in die Richtlinie für die Beantragung von Mitteln aus dem Kreisentwicklungsbudget, aus dem 2019 insgesamt 750 000 Euro bereit gestellt werden, ein weiterer Passus aufgenommen wird. Der sollte beinhalten, dass Kommunen antragsberechtigt sind, wenn sie gemeindliche Planungen zu Windkraftanlagen angehen. Die Diskussion zeigte, dass dies schon deshalb nicht funktionieren würde, weil über das Kreisentwicklungsbudget ausschließlich Investitionen gefördert werden sollen, keine Planungen.

Der Vorschlag des Landrates, die Kommunen bei dieser Thematik zu unterstützen, fand indes breite Zustimmung. „Das ist ein gutes Signal“, sagte Henrik Wendorff (Bauern). Die Kommunen hätten zwar die Planungshoheit, könnten allein jedoch kaum etwas gegen die Armada von Juristen und Planern der Windradbauer ausrichten. Es sei allerdings bedauerlich, dass der Kreis in die Bresche springen muss, obwohl Windkraftplanung Landessache sei.

Der Landrat wollte in jedem Fall einen Tendenzbeschluss erreichen. Eva-Maria Strys (Linke) wollte als Vorsitzende des Haushalts- und Finanzausschusses wissen, wie das praktisch erfolgen könnte. „Dann müsste eine Position im Haushalt festgeschrieben werden“, befand sie. Schmidt erklärte, dass dies problematisch sei, denn noch wisse niemand, ob und in welcher Form Kommunen Bedarf anmelden.

Er informierte, dass er auf Landesebene über Gremien aktiv sei, um Veränderungen zu bewirken, die die Kommunen entlasten. Denn es gehe um Planungs- und Sachverstand, den sich vor allem die kleinen Kommunen angesichts ihrer schmalen Haushalte gar nicht leisten könnten. Für jeden Fall würde er einen Einzelbeschluss vorlegen, der als außerplanmäßige Ausgabe in den Haushalt käme. Darüber müsste der Kreistag abstimmen. In einer Probeabstimmung sicherte die Mehrheit dem Landrat solch ein Vorgehen zu. Da es jedoch kein Beschluss war, hat die Willensbekundung keinen bindenden Charakter. Vereinbart wurde jedoch, das Thema im Kreisausschuss zu erörtern und möglicherweise eine Beschlussvorlage zu erarbeiten. Denn im Mai 2019 wird ein neuer Kreistag gewählt. Es dürfte auch im Interesse des Landrates sein, dass die zugesicherte Unterstützung der Kommunen dann auch gewährt wird.