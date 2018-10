Statistik schrumpft Einwohnerzahl

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Laut der neusten Statistik des Landesamtes für Statistik Berlin-Brandenburg hatte Eisenhüttenstadt Ende 2017 nur noch knapp 25 000 Einwohner rund 2000 weniger als die Zahlen der Stadt aufweisen. Das führt zu finanziellen Einbußen.

Vor kurzem wurde vom Bundesverfassungsgericht ein Urteil gesprochen, das nicht nur für Eisenhüttenstadt finanzielle Folgen hat. Die Stahlstadt und auch große Städte wie Berlin und Hamburg hatten gegen die Ergebnisse der Volkszählung „Zensus“ im Jahr 2011 vor dem obersten Gericht geklagt. Denn der Zensus hatte ergeben, dass nicht nur Eisenhüttenstadt deutlich weniger Einwohner hat, als es zum Beispiel die Angaben der Meldeämter erscheinen lassen. Vielmehr gebe es dort viele Karteileichen, die aussortiert wurden. Für Eisenhüttenstadt hatte das zur Folge: Von heute auf morgen schrumpfte die Einwohnerzahl um 2600.

In ihrer Klage haben sich die betroffenen Kommunen gegen die Methode des Zensus gewandt. Denn es wurde nicht jeder Einwohner gezählt. Sondern aufgrund der vorhandenen Einwohnerzahlen wurden Stichproben genommen und diese Ergebnisse dann hochgerechnet. Aus Sicht des Bundesverfassungsgerichtes war dies ein vertretbarer Weg.

Für Eisenhüttenstadt hat das, deshalb wurde auch der Klageweg beschritten, empfindliche finanzielle Folgen. Denn die Einwohnerzahl ist unter anderem Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisung, eine der wichtigsten Einnahmequellen der Stadt. Und zugrunde gelegt wird die Zahl vom Amt für Statistik. Das hat nun kürzlich für alle Gemeinden und Städte im Land die offiziellen Zahlen für 2017 vorgelegt. Demnach hatte Eisenhüttenstadt am Ende des Jahres noch 25 057 Einwohner. Zu Beginn des Jahres waren es noch 26 325. Deutlich anders sehen die Zahlen aus dem Einwohnermeldeamt der Stadt aus. Dort zählte man am Ende des vergangenen Jahres 26 988 Einwohner und selbst wenn man die Personen mit Zweitwohnsitz rausgerechnet, bleiben trotzdem noch 26 706 Einwohner. Immerhin: Wenn es darum geht, wie viel Einwohner die Stadt innerhalb eines Jahres verloren hat, stimmen städtische und amtliche Statistik einigermaßen überein. Es sind rund 1300. Wobei sich die hohe Zahl auch durch die Zentrale Erstaufnahmestelle des Landes erklärt. Die Zu- und Fortzüge dort spiegeln sich auch in der Statistik wider. Relevanter ist, dass in Eisenhüttenstadt wesentlich mehr Menschen sterben als neu geboren werden. Daraus ergibt sich ein Minus 230 Personen. Im wesentlich größeren Fürstenwalde, das unterm Strich Einwohner gewinnen, liegt das Minus bei 93 Personen.

Welche finanziellen Auswirkungen hat die niedrigere statistische Einwohnerzahl für Eisenhüttenstadt? Genau lässt sich das nicht sagen, weil die Werte, die bei der Rechnung mit berücksichtigt werden, sich ändern können. Grob lässt sich sagen: 1000 Einwohner machen bei der Schlüsselzuweisung rund eine Million Euro aus. Bei fast 2000 Einwohner Differenz würde das fast zwei Millionen Euro mehr in der Kasse machen. Auch wenn man berücksichtigt, dass bei diesen Mehreinnahmen auch die Ausgaben steigen, weil die Stadt dann mehr Kreisumlage zu entrichten hätte, bliebe doch noch ein deutliches Plus in der Kasse.

Dass die Stadt ihre Statistik bereinigt und den Zensus übernimmt und fortschreibt, ist allerdings nicht so ohne weiteres möglich. Denn es gilt das sogenannte „Rückspiegelverbot“. Aus Datenschutzgründen dürfen Daten, die sich aus dem Zensus ergeben, etwa, dass eine Person nicht mehr in der Stadt wohnt, nicht an das Einwohnermeldeamt gemeldet werden.