dpa

Storkow (dpa) Auf der Fahrt durch eine Rettungsgasse auf der A12 hat ein Mannschaftswagen der brandenburgischen Polizei bei Wind und Regen zwei Lastwagen und ein Auto gerammt. Bei dem Unfall am Dienstagabend nahe Storkow (Oder-Spree) seien die drei Insassen des Mannschaftswagens verletzt worden, sagte Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß am Mittwoch. Sie mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Beamten waren laut Cotte-Weiß mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz. Die Ursache für den Unfall sei noch nicht bekannt. Nach dem Unfall war die Autobahn in Richtung Berlin zwischen den Anchlussstellen Storkow und Friedersdorf für rund zwei Stunden gesperrt.