Geräteschuppen in Bötzow geht in Flammen auf

Tilman Trebs

Leegebruch/Bötzow (MOZ) Zwei Brände musste die Feuerwehr am Dienstag in Leegebruch und Bötzow löschen. In Bötzow ging gegen 15.30 Uhr ein Geräteschuppen in der Neuen Luchstraße in Flammen auf. Er brannte nach Angaben der Polizei komplett nieder. Als Brandursache wird ein technischer Defekt des Stromanschlusses vermutet. Der Sachschaden wurde mit rund 7000 Euro angegeben.

Bereits am Morgen gegen 6.30 Uhr war ein Schuppen an der Straße An den Schlenken in Leegebruch durch ein Feuer beschädigt worden. Wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Mittwoch berichtete, hatte eine Anwohnerin am Morgen die offenbar noch glühende Asche aus einer Feuerschale in einer Mülltonne entsorgt. Die Mülltonne ging danach in Flammen auf. Das Feuer griff auch auf den Schuppen über. Die Einsatzkräfte konnten aber Schlimmeres verhindern. Gegen die Anwohnerin wird nun zum Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.