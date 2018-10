Bernhard Brink will Ofenstadthalle zum Schunkeln bringen

Odin Tietsche

Velten (MOZ) Ein musikalisches Feuerwerk präsentiert das Deutsche Musik Fernsehen und das Thomann Künstlermanagement am 11. November in Velten. In der Ofen-Stadt-Halle findet die große Schlager Hitparade statt. Beginn ist um 16 Uhr.

Geboten wird eine bunte Mischung musikalischer Highlights von Stimmungshits bis zu Herzschmerz-Balladen. Der Moderator und Sänger Sascha Heyna wird das Publikum durch die Show führen und hat hochkarätige Kollegen an seiner Seite: Schlager-Titan Bernhard Brink, Daniela Alfinito, die Calimeros und Julia Lindholm. Allein Bernhard Brink mischt das Musikgeschäft seit mehr als vier Jahrzehnten auf. Er hat mehr als 100 Singles und 20 Studioalben produziert.

Karten für das Konzert sind beim Oranienburger Generalanzeiger unter der Nummer 03301 596311 oder beim Veranstalter unter der Hotline 01806 994407 (0,20 € / Anruf aus dem Festnetz, max. 0,60 € / Anruf aus den Mobilfunknetzen) erhältlich.