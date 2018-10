Gossmann-Reetz bewirbt sich erneut um Posten im SPD-Landesvorstand

Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Die SPD-Landtagsabgeordnete Inka Gossmann-Reetz bewirbt sich erneut um einen Posten im SPD-Landesvorstand. Das teilte die Hohen Neuendorferin jetzt in einer Pressemitteilung mit. Sie strebt erneut den Posten einer Beisitzerin an.

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende sitzt seit 2014 im Potsdamer Landtag. Sie hatte damals als Direktkandidatin in den ­S-Bahn-Gemeinden den Wahlkreis gewonnen. Schwerpunktthemen ihrer Arbeit sind nach eigenen Angaben Polizei, Feuerwehr und Verfassungsschutz. Sie engagiert sich stark gegen Rechtspopulismus. „Die Wahlergebnisse der AfD zeigen, dass es nötig ist, sich weiter für eine starke Zivilgesellschaft zu engagieren“, schreibt sie in ihrem Vorstellungsbrief an die Partei. Im Landesvorstand will sich die Hohen Neuendorfer Stadtverordnete für eine „offene und ehrliche Diskussionskultur“ einsetzen. „Nur so wird die SPD wieder stark.“ Sie scheue sich nicht davor, Probleme direkt an- und auszusprechen. „Ich bin davon überzeugt, dass es nichts bringt, Dinge zu beschönigen.“ Konkrete Beispiele nannte sie allerdings nicht. Nach einer Umfrage vom September liegen in Brandenburg die AfD und die SPD mit jeweils 23 Prozent gleichauf.

Der Landesvorstand der SPD wird am 17. November gewählt.