Räuber bedroht Verkäuferin mit Waffe

MOZ

Schöneiche (MOZ) Ein unbekannter Mann hat am Dienstag in Schöneiche einen Supermarkt ausgeraubt.

Er betrat gegen 19.35 Uhr das Geschäft in der Friedrich-Ebert-Straße und gab sich als Kunde aus. An der Kasse hielt er der Verkäuferin einen waffenähnlichen Gegenstand an den Kopf und forderte Geld, meldete die Polizeidirektion Ost am Mittwoch.

Sie warf das Geld in den Rucksack des Mannes. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Die Kassiererin blieb unverletzt.

Eine sofort eingeleitete Suche nach dem Täter verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei leitete Ermittlungen zur räuberischen Erpressung ein.