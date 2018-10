Maschinen ersetzen Melker

Martin Risken

Steinfeld (MOZ) Nachwuchs für die Grünen Berufe zu finden, wird für landwirtschaftliche Betriebe immer schwieriger. Deshalb haben die Landwirte Lothar und Norbert Benzin in Robotertechnik investiert. Zwei der Hightech-Kollegen verrichten im Kuhstall die Arbeit von zwei Melkern.

Die vor etwa zwei Jahren installiert Technik läuft nach einer anfänglichen Eingewöhnungsphase mittlerweile rund. Ohne viel Zutun der Mitarbeiter suchen die Kühe den Melkstand selbstständig auf. Lasergestützt reinigen die Maschinen die Euter, setzen das Melkgeschirr an und saugen die Milch an, die anschließend in einen riesigen Kühlbehälter außerhalb des Stalls fließt. Die Zehdenicker Radwanderer, die dem Hof kurz hinter der Kreisgrenze einen Besuch abstatteten, waren begeistert, wie reibungslos die Roboter ihren Dienst versehen. Sie zückten ihre Handys und nahmen jeden einzelnen Arbeitsschritt auf.

400 Milchkühe durchlaufen die Anlage täglich. Durch die gleichzeitige Anschaffung einen Milchkühltanks wird sichergestellt, dass die Abholung der Milch nur noch alle zwei Tage erfolgen muss. Deshalb zahlten die Molkereien auch etwas mehr, rund 0,5 bis 1,5 Cent pro Liter Milch. So werden jeweils 12 500 Liter Milch abgeholt, die zuvor im Tank auf vier bis fünf Grad Celsius heruntergekühlt wurden. Den Großteil des Futters produziert der landwirschaftliche Betrieb Benzin, der insgesamt zehn Menschen ernährt, auf rund 400 Hektar selbst. Davon sind knapp 70 Hektar Grünland. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, investiert der Landwirtschaftsbetrieb in den vergangenen Jahren kräftig in seinen Ausbau. Realisiert wurden der Anbau einer Liegehalle am bestehen Milchviehstall, ein neues Melkhaus, die Seperation und zwei Melkroboter.

Durch diese Erweiterung wurden in erster Linie die Haltungsbedingungen für die Kühe verbessert. Der Anbau als Offenstall, durch den sich die Besucher aus Zehdenick führen ließen, bietet den Tieren mehr Licht, Platz und Freiraum. Neben den Verbesserungen im Tierwohl war damit die Grundlage geschaffen worden, um den Bestand zu erhöhen. Mit der neuen Technik reagierten die Landwirte nicht zuletzt auf die Schwierigkeiten bei der Gewinnung von qualifiziertem Personal, so dass die Umstellung vom personalgebundenen Melkstand hin zur Robotertechnik entscheidend war. Der Roboter melde direkt auf das Smartphone, ob die Milchmenge bei einer Kuh stark schwankt oder sie nicht zum Melkstand gekommen ist. So lässt sich leicht feststellen, wenn bei einer Kuh etwas nicht in Ordnung ist, da die ausgelesenen Werte zeitnah Rückschlüsse zulassen. Da die Milchpreise schwanken und manchmal so tief sinken, dass Landwirte Probleme bekommen, die Kosten zu senken, investiert der Betrieb in eine Biogasanlage, die aus dem Kuhmist Heizenergie gewinnt, aber auch 6 000 Kilowattstunden Strom täglich. Eingespeist ins öffentliche Netz bringt das einen Tausender täglich an Einnahmen. Eine Fernsteuerung der Anlage durch den Netzbetreiber wäre möglich.