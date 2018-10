Kita „Am Schlosspark“ fühlt sich stiefmütterlich behandelt

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Es sind viele kleine Dinge, die Kindern, Erzieherinnen und auch Eltern die Betreuung in der einzigen Integrationskita Oberhavels schwer machen.

„Wenn wir schon an letzter Stelle auf der Oranienburger Sanierungsliste stehen, hatten wir doch noch die stille Hoffnung, dass uns die Stadt hilft, wenigstens die zahlreichen kleinen Probleme zu lösen“, sagt Heike Hälbig. Sie ist Leiterin der Kita „Am Schlosspark“, die 254 Kinder betreut, davon 25 Mädchen und Jungen mit Handicaps in der einzigen Kita-Integrationsgruppe weit und breit.

Träger der Einrichtung ist das Jugend- und Sozialwerk (JuS). Vor 20 Jahren ging JuS mit dieser ersten Kita an den Start. Inzwischen betreibt die gemeinnützige Gesellschaft von Oranienburg aus mehr als 70 Kindereinrichtungen in Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen sowie mehrere Schulen. JuS-Geschäftsführerin Renate Ulbricht empfindet die Arbeits- und Betreuungsbedingungen in der Kita „Am Schlosspark“ schon lange nicht mehr akzeptabel. Eine Sanierung und ein barrierefreier Umbau seien dort dringend nötig.

„Wir würden das gern auch in Eigenregie machen und hatten Bürgermeister Alexander Laesicke deshalb angeboten, das Gelände zu kaufen oder in Erbpacht zu übernehmen“, sagt die Geschäftsführerin. Das habe der Bürgermeister mit der Begründung abgelehnt, die Stadt hätte „dadurch wesentliche wirtschaftliche Nachteile“. „Welche das sein sollen, hat der Bürgermeister allerdings nicht gesagt“, kann die JuS-Geschäftsführerin diese Aussage ganz und gar nicht nachvollziehen. Der Brief Laesickes ist im Eingangsbereich der Kita angebracht, „damit alle Eltern ihn lesen und sich selbst ein Urteil bilden können“, sagt Renate Ulbricht.

Nun zu den vielen Unzulänglichkeiten. „Noch immer fehlt eine Rampe vom Gebäude in den Hof für unsere Kinder mit Rollstuhl und Rollator. Auch ein Abstellschuppen für die großen Wagen, mit denen die Kinder Ausflüge machen, wurde uns bisher nicht bewilligt“, klagt Heike Hälbig. Deshalb stehen die großen Bollerwagen mit jeweils sechs Plätzen nach wie vor im Gebäude und im Fluchtweg.

Die sanitären Anlagen der um die Wendezeit in Betrieb genommenen Kita lassen unterdessen ebenfalls arg zu wünschen übrig. Die Abflüsse sind zum Teil marode, die Toilettenspülungen oft defekt und Spiegel angeschlagen. Einige Türen klemmen und das Eingangstor zur Einrichtung lässt sich nur mit zwei Händen gleichzeitig öffnen. „Mit einem Kleinkind auf dem Arm ist das unmöglich“, klagen viele Eltern.

Aber ohne die Hilfe der Eltern sähe vieles noch trostloser aus. So seien Gruppenräume in Eigenregie gemalert worden. Auch neue Fußbodenbeläge konnten in einigen Räumen nur durch das Engagement der Eltern verlegt werden. Allein an die offenbar hoffnungslos veraltete Elektrik habe sich bisher niemand herangewagt.

Der Förderverein der Kita unterstütze vieles. Doch auch seine Mittel seien endlich. „Unsere Bitten und Wünsche an die Stadt werden oft damit abgetan, dass doch eine Sanierung erst anstehe“, sagt Kita-Leiterin Heike Hälbig. Ein bisschen mehr Entgegenkommen erhofft sie sich aus dem Rathaus aber schon. Schließlich habe der Stadtempfang des Bürgermeisters am 2. Oktober doch unter dem Motto „Kinderfreundliches Oranienburg gestanden.