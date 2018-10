Bahn schneidet Bäume an Gleisen zurück

dpa

Vetschau (dpa) Die Oberleitungen sind ausgeschaltet, kein Zug verkehrt auf dem Gleis zwischen Cottbus und Vetschau in Südbrandenburg. Ein heranfliegender Helikopter übertönt jedes Geräusch. An ihm ist eine riesige Säge mit zehn Sägeblättern befestigt. Sie schneidet sich am Mittwoch durch Baumkronen neben dem Bahngleis. Riesenäste fallen herab.

Die Deutsche Bahn hat bundesweit mit Rückschnittarbeiten an Gleisanlagen begonnen. Nach den heftigen Herbststürmen im vergangenen Jahr gibt das Unternehmen mehr Geld dafür aus. Das Risiko soll verringert werden, dass bei Unwettern Bäume auf die Gleise fallen und es zu Sturmschäden kommt.

Der Helikopter einer österreichischen Spezialfirma ist nach Angaben der Deutschen Bahn zum ersten Mal in Brandenburg im Einsatz, davor auch schon andernorts in Deutschland – im Raum Frankfurt in Hessen etwa. Er wird gebucht, wenn Bahngelände schwer zugänglich sind. Aber es gibt noch einen anderen Grund: „Wir kriegen eine Riesen-Tagesleistung. 1000 bis 1500 Meter in der Stunde“, sagt der Referent beim Team Vegetations- und Naturgefahrenmanagement der DB Netz AG, Arndt Huth. „Dadurch kann die Streckenverfügbarkeit wieder erhöht werden.“ Für Bahnreisende soll es weitgehend keine Einschränkungen im Bahnverkehr geben. Der Streckenbereich nördlich von Cottbus ist nach Bahnangaben eine Ausnahme.

25 Millionen Euro mehr investiert die Bahn in dieser Saison für Rückschnitte. Insgesamt sind es nun 125 Millionen Euro. Das ist nach Bahnangaben auch eine Konsequenz aus den heftigen Herbststürmen im vergangenen Jahr. Häufig war der Bahnverkehr eingeschränkt, weil Bäume umstürzten. Instabile Bäume sollen nun durch widerstandsfähigere Arten, Sträucher und Gehölze ersetzt werden.

Von März bis September gilt ein Schnittverbot, um Vögel und Säugetiere nicht bei Brut und Aufzucht zu stören. „Wir können jetzt in den Zeiten zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar Bäume fällen – alles im naturschutz- und artenrechtlichen Rahmen“, sagt Huth. Solche Rückschnittarbeiten gibt es jedes Jahr. Bäume werden nach Bahnangaben auf sechs Meter Abstand von Gleismitte in beide Richtungen zurückgeschnitten.

Bereits am Dienstag sollte der Helikopter schon mehrere Stunden bei Cottbus in der Luft sein, doch heftiger Wind durchkreuzte die Pläne. Nach kurzer Zeit musste der Pilot wieder landen. Mit der Säge konnte nicht mehr präzise gearbeitet werden. Am Mittwochmorgen war es nicht mehr so windig.

An der Säge ist ein Benzin-Motor angebracht, der sie in Gang bringt. Zwischendurch muss der Helikopter neu auftanken, wie die Spezialfirma erläutert. Die Säge ist durch Rohre mit dem Hubschrauber verbunden und kann nach vorne und hinten schwingen.

Zu den Kosten sagt das Unternehmen nichts. Die Bahn verweist darauf, dass der Helikopter Zeit einspare und damit auch an anderer Stelle Kosten minimiert werden können. Neben dem Spezialgerät schneiden auch Mitarbeiter mit Motorsägen die Bäume zurück – langsamer allerdings.