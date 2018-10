Hennigsdorfs Dauerbaustellen verschwinden

Roland Becker

Hennigsdorf (HGA) Gute Nachrichten für Hennigsdorfs geplagte Autofahrer: Bis Jahresende sollen alle vier Baustellen in der Stadt verschwunden sein.

Frühestens in der kommenden Woche rechnet Hans-Jürgen Otte vom Landesbetrieb Straßenwesen mit der Freigabe des Abschnitts der Marwitzer Straße zwischen Fontane- und Rigaer Straße. Derzeit werden dort bereits die Markierungen aufgebracht. In Richtung Friedrich-Wolf-Straße werde Mitte November der Asphalt aufgetragen. Ende November könne dann dieser Abschnitt ebenfalls freigegeben werden. Dirk Asmus, der im Rathaus für Öffentliche Flächen verantwortlich ist, ergänzte, dass zum Fahrplanwechsel am 8. Dezember auch die Busse wieder ihre reguläre Strecke fahren.

Im Zeitplan liegt laut Asmus auch der Neubau der Brücke über den Havelkanal Richtung Nieder Neuendorf. Nach Auskunft des zuständigen Landesamtes soll der Verkehr zum Ende des Jahres über das neue Bauwerk rollen.

Verzögerungen gab es hingegen beim Ausbau des letzten Abschnitts vom Heideweg. Weil eine Gasleitung nicht pünktlich ausgetauscht werden konnte, verschoben sich die Straßenbauarbeiten. „Und dann haben die Pflasterer gefehlt. Dieses Problem trifft alle Baufirmen“, weiß Asmus. Mitte November soll die Straße ihre Deckschicht erhalten, sodass sie spätestens Ende November wieder befahren werden kann.

Bleibt noch der Postplatz. Hier schreiten die Pflasterarbeiten zügig voran. Asmus ist sich sicher, das Versprechen halten zu können, dass der Weihnachtsmarkt auf dem Platz stattfindet. Ende November sollen die Arbeiten erledigt sein. Dann sollen die Busse auch wieder am Busbahnhof starten.