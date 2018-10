Mann soll eigene Tochter mehrfach sexuell missbraucht haben

Matthias Henke

Neuruppin/Gransee (MOZ) Wegen sexuellen Missbrauchs und schweren sexuellen Missbrauchs seiner Tochter muss sich seit Mittwoch ein 54-jähriger Granseer vor dem Landgericht Neuruppin verantworten.Konkrete Details zu den Vorwürfen wurden noch nicht bekannt. Stattdessen unterbrach die zweite Große Strafkammer die Verhandlung.

Zwischen 2014 und September 2016 soll sich der Mann mehrfach an seiner Tochter, Jahrgang 2010, vergangen haben. So wirft die Staatsanwaltschaft ihm konkret vor, zweimal mit dem Mädchen den Beischlaf vollzogen zu haben. Ein weiteres Mal soll er in Anwesenheit seiner Tochter Pornos geschaut und sich dazu selbst befriedigt haben, außerdem soll er zweimal gemeinsam mit der Tochter Pornos geschaut haben, die sowohl Handlungen zwischen Erwachsenen als auch Handlungen zwischen Erwachsenen und Kindern zeigten. Im Februar 2017 seien auf zwei Rechnern des Mannes überdies 90 kinderpornografische Abbildungen sichergestellt worden, führte die Staatsanwältin bei der Verlesung der Anklage weiter aus.

Angaben zur Sache machten aber weder der Angeklagte noch seine zwei Rechtsbeistände. Im Gegenteil, die Verteidigung beantragte gleich zu Beginn erfolgreich die Unterbrechung des Verfahrens. Wie es hieß, war ein psychologisches Gutachten erst am Montag in der Kanzlei eingegangen, erst am Mittwoch habe sein Mandant Kenntnis von dem 100-seitigen Werk erlangen können, sagte einer der Verteidiger. Daher sei aufgrund dieser Kurzfristigkeit keine Besprechung über Inhalt und mögliche Konsequenzen mehr möglich gewesen – also etwa die Frage, ob sich der Angeklagte zu den Vorwürfen einlässt, und wenn ja, in welcher Form, betonte der Verteidiger. Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten keine Einwände gegen die Unterbrechung.

Ausführlich Auskunft gab der 54-Jährige hingegen über seine beruflichen und familiären Hintergründe, etwa wie er seine Frau kennenlernte, mit ihr eine Familie gründete und sich dann wieder von ihr scheiden ließ. Auch nach der Trennung blieb das Verhältnis angespannt, da oft Streit über das Umgangsrecht geherrscht habe. Seine weiteren Kinder sind allerdings nicht Gegenstand des Verfahrens.

Der bislang nicht vorbestrafte Angeklagte kam Anfang Mai in Untersuchungshaft und wartete dort auf seinen Prozess. Dieser wird sich nun offenbar mehr in die Länge ziehen, als ursprünglich prognostiziert. So waren anfangs nur zwei Verhandlungstage anberaumt worden, neben dem gestrigen Mittwoch auch der 2. November. Die Prozessbeteiligten verständigten sich nun jedoch darauf, auch am 14. November zu verhandeln. Am kommenden Freitag soll ein IT-Forensiker als Zeuge gehört werden. Diese Spezialisten beschäftigen sich mit der Erfassung, Analyse und Auswertung digitaler Spuren. Damit soll der angeklagte Besitz von kinderpornografischem Material näher beleuchtet werden.

Dem Angeklagten gegenüber sitzen in diesem Fall mehr Personen als bei anderen Verhandlungen. Neben der Staatsanwältin und der Vertreterin der Nebenklage sind etwa auch eine psychologische Gutachterin mit Kollegin sowie eine rechtsmedizinische Gutachterin involviert. Die Mutter des mutmaßlich missbrauchten Mädchens blieb dem Prozess hingegen fern.