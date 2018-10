Entwässerungsbetrieb will 4,2 Millionen Euro investieren

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Der Entwässerungsbetrieb Oranienburg (EBO) erwartet für kommendes Jahr Erträge von 8,85 Millionen Euro. Die Aufwendungen werden laut Wirtschaftsplan 2019 mit 8,1 Millionen Euro beziffert. Der geplante Jahresgewinn liegt damit bei 747 329 Euro. Der Werksausschuss wird sich am 5. November (18 Uhr, Orangerie) damit befassen.

Immerhin knapp 4,2 Millionen Euro plant der EBO 2019 an Investitionen. Eine Summe von 800 000 Euro soll in die Sanierung des Kanalnetzes gesteckt werden. Da der Bedarf wegen des stellenweise in die Jahre gekommenen oder maroden Kanalnetzes sehr groß ist, sind dafür in den Folgejahren sogar Summen von 1,3 und 1,5 Millionen Euro vorgesehen.

Aber auch die Neuerschließung von Wohngebieten bleibt weiter ein Thema. Erst kürzlich hatten der Werksausschuss und die Stadtverordnetenversammlung der Schmutzwassererschließung von Neu-Friedrichsthal, wo eine rege Bautätigkeit erfolgt, zugestimmt. Für den ersten Bauabschnitt sind 2019 und 2020 jeweils 350 000 Euro geplant. Für die Erweiterung des Schmutzwassernetzes in der Weißen Stadt, wo die Woba mehr als 300 Wohnungen errichten will, sind 200 000 Euro veranschlagt. Schließlich will die Stadt noch den Bahnhofsplatz umbauen. Dazu muss der EBO sowohl Regen- als auch Schmutzwasserleitungen neu verlegen. Insgesamt sind dafür 292 000 Euro vorgesehen. Das aber sind nur einige der Investitionsvorhaben.