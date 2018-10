Ehemaliges OVG-Gelände in der Rungestraße für Einzelhandel vorgesehen

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Seit Jahrzehnten liegt das gut einen Hektar große Gelände mitten in der Stadt brach. Jetzt soll für den ehemaligen Verkehrshof der OVG in der Rungestraße ein Bebauungsplan aufgestellt werden mit dem Ziel, dort einen leistungsfähigen Einzelhandelsstandort zu entwickeln.

Die Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) hatte im August bei der Stadt einen Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplans eingereicht, um auf dem rund 11 000 Quadratmeter großen Grundstück erst einmal Baurecht zu schaffen. „Wir haben uns nach konstruktiven Gesprächen mit der Stadt Oranienburg darauf verständigt, Baurecht für dieses Grundstück herzustellen. Gleichzeitig haben wir beispielhaft drei mögliche Entwicklungsszenarien für das Gelände erarbeiten lassen“, sagt Klaus-Peter Fischer, Geschäftsführer der Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft (OHBV)

Einbezogen in den Bebauungsplan Nr. 131 „Einzelhandel und Wohnen an der Rungestraße/Liebigstraße/Am Mühlenfeld“ werden bis auf die Grundstücke der Mosaik-Grundschule des Jugend- und Sozialwerks (JuS) alle Flurstücke des Karrees zwischen Bernauer Straße, Runge- und Liebigstraße sowie Am Mühlenfeld.

Ziel des B-Planes Nr. 131 soll es sein, auf der Brachfläche „zentren- und nahversorgungsrelevanten Einzelhandel zu entwickeln, aber auch Optionen für Wohnen, Freizeit, Wirtschaft, Verwaltung und Kultur“ offenzuhalten, heißt es in der Sachdarstellung der Verwaltungsvorlage für den Bauausschuss. Um planungsrechtlich eine solche Nutzungsvielfalt in dem Blockinnenbereich zu ermöglichen, soll ein „Kerngebiet“ nach der Baunutzungsverordnung festgesetzt werden. Das lässt sowohl Gebäude für Gewerbe als auch Wohnen und Dienstleistung zu.

Alle drei vorgeschlagenen Entwicklungsszenarien sehen vor, dass mindestens der fußläufige Haupteingang zu dem neuen Einzelhandel- und Wohnstandort von der Bernauer Straße aus erfolgt. Eine Passage oder Piazza könnte sich in seiner Verlängerung bis zur Rungestraße erstrecken, an der „Nebeneingänge“ geplant sind. Auch die Zufahrten zu Tiefgaragen oder für Parkdecks sollen an der Rungestraße liegen.

Wegen des zu erwartenden Verkehrsaufkommens ist höchstwahrscheinlich ein Verkehrs- und Lärmgutachten erforderlich. Vermutlich muss der künftige Investor auch noch ein Niederschlagsentwässerungskonzept erarbeiten lassen, da wegen des hohen Versiegelungsgrades Regenwasser nicht auf dem Grundstück versickern kann.

Erforderlichenfalls ist unter Umständen auch zusätzlich ein Altlastengutachten nötig. Schließlich könnte der Boden des Geländes wegen der jahrzehntelangen Nutzung als Busbetriebshof mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sein. Mit dem künftigen Investor auf der OVG-Fläche wird die Stadt einen städtebaulichen Vertrag abschließen. Der Investor hat auch alle Kosten im Sinne der Folgekostenrichtlinie zu übernehmen.

In der anstehenden Beratungsrunde geht es zunächst aber nur um den Aufstellungsbeschluss des B-Plans Nr. 131. Sollten die Stadtverordneten dem am 10. Dezember zustimmen, schließt sich eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an.

Der Bauausschuss befasst sich am 6. November um 18 Uhr in der Orangerie mit der Vorlage.