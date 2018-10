Hightech-Roboter ersetzen Fachkräfte im Kuhstall

Martin Risken

Steinfeld (MOZ) Nachwuchs für die Grünen Berufe zu finden, wird für landwirtschaftliche Betriebe in der Region immer schwieriger. Deshalb haben die Landwirte Lothar und Norbert Benzin in Steinfeld – zwischen Zehdenick und Templin gelegen – in Robotertechnik investiert. Zwei der Hightech-Kollegen verrichten im Kuhstall die Arbeit von zwei Melkern.

Die vor etwa zwei Jahren installierte Technik läuft nach einer anfänglichen Eingewöhnungsphase mittlerweile rund. Ohne viel Zutun der Mitarbeiter suchen die Kühe den Melkstand selbstständig auf. Lasergestützt reinigen die Maschinen die Euter, setzen das Melkgeschirr an und saugen die Milch an, die anschließend in einen riesigen Kühlbehälter außerhalb des Stalls fließt, wovon sich eine Zehdenicker Besuchergruppe jetzt selbst ein Bild machte.

400 Milchkühe durchlaufen die Anlage täglich. Durch die gleichzeitige Anschaffung eines Milchkühltanks wird sichergestellt, dass die Abholung der Milch nur noch alle zwei Tage erfolgen muss. Deshalb zahlten die Molkereien auch etwas mehr, bis 1,5 Cent pro Liter Milch. So werden jeweils 12 500 Liter Milch abgeholt, die im Tank auf vier bis fünf Grad Celsius heruntergekühlt wurden.