Nur Stimmung reicht nicht

Potsdam (MOZ) Der Märker, das unbekannte Wesen, lässt sich einfach nicht in statistische Tabellen pressen. Versucht man die Stimmung per Umfrage zu erfassen, kommt vieles zusammen, was nicht so ohne Weiteres passfähig zu sein scheint. Da wird der Wert der solidarischen Gesellschaft hoch gehalten und gleichzeitig wollen 40 Prozent, dass Zugewanderte weniger Rechte haben als Alteingesessene. Solche Widersprüche kann man aber nicht am Umfragetelefon diskutieren.

Überhaupt spielen soziale Themen und Zukunftsängste eine sehr große Rolle. Bei allen politischen Streitigkeiten um Infrastruktur, Polizeigesetz oder Tierhaltung scheinen Fragen, die den Kitt der Gesellschaft betreffen, in der Landespolitik in den Hintergrund gerückt zu sein.

Vielleicht erklärt das das schwindende Vertrauen in Institutionen. Andererseits ist es schwer, Politik für Bürger zu machen, von denen sich nur die Hälfte für ebendiese Politik interessiert. Vielleicht begegnen sich beide Seiten ja im kommenden Wahlkampf.